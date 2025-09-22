Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali czterech obywateli Ukrainy, po trzech Tadżykistanu i Gruzji, a także obywateli Mołdawii, Albanii oraz Rosji.

"W większości przypadków powodem niewpuszczenia cudzoziemców był brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu i pobytu w Polsce, a także wykorzystany dopuszczalny czas pobytu na obszarze państw strefy Schengen, uprawniający do ruchu bezwizowego. W jednym przypadku dane mężczyzny figurowały w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), jako osoby niepożądanej na tym obszarze" - poinformował w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Wszyscy podróżni, którym odmówiono wjazdu, otrzymali stosowne decyzje administracyjne. Większość z nich opuściła już lotnisko, wracając do państw, z których przylecieli.