Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Samolot z Warszawy do Nowego Jorku lądował w Kopenhadze. Zmarła pasażerka

PLL LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Nowego Jorku doszło do śmierci jednej z pasażerek. Maszyna musiała lądować w Kopenhadze po dwóch godzinach rejsu. 

Tragedia rozegrała się w minioną sobotę. Na pokładzie samolotu Boeing 787-8 Dreamliner linii PLLL LOT, który około godz. 19. wystartował z Warszawy do Nowego Jorku, doszło do śmierci jednej z pasażerek. Piloci ze względu na pogarszający się stan zdrowia pasażerki podjęli decyzję o lądowaniu w stolicy Danii. Jednak kobiety nie udało się uratować. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci podróżnej.

Informację potwierdziło nam biuro prasowe przewoźnika.

"Rejs LO26 z Warszawy do Nowego Jorku został przekierowany do Kopenhagi z powodu nagłego przypadku medycznego na pokładzie. Pomimo udzielonej pomocy, stwierdzono zgon jednej z pasażerek. Składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłej" - poinformowały nas PLL LOT.

"Pasażerom zapewniono alternatywne połączenia"

Przewoźnik powiadomił, że sobotnia załoga dreamlinera sprawnie wdrożyła wszelkie niezbędne w takiej sytuacji procedury. Podróżni zostali przekierowani na inne rejsy do Nowego Jorku.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami, po zakończeniu niezbędnych czynności samolot powrócił do Warszawy, a pasażerom zapewniono alternatywne połączenia. W trosce o dobro naszych pracowników i zgodnie z naszymi standardami załodze zaoferowano wsparcie psychologiczne. Pragniemy również wyjaśnić, że lądowania z przyczyn medycznych nie są lądowaniami awaryjnymi" - wskazało biuro prasowe PLL LOT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów

Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów

Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"

Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
samolotyLOTPLL LOT
Czytaj także:
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
Śródmieście
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Okolice
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
Rembertów
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
Śródmieście
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ochota
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Śródmieście
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
Okolice
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
Żoliborz
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
Okolice
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
Okolice
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
Wawer
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
Okolice
Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wróciły na Marszałkowską. Ale to nie koniec prac
Śródmieście
Marsz w obronie Palestyny
"O godność dla Palestyńczyków". Marsz w Warszawie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Okolice
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
Bielany
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Śródmieście
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
Śródmieście
41. Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
Okolice
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Okolice
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki