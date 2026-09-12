Jazda bez świateł, na jednym kole i nawet 100 km/h. Walczą z "surroniarzami"

Mieszkańcy mają dość niebezpiecznych zachowań "surroniarzy" (zdjęcie z 2025 roku)

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Niedziela, letni późny wieczór. Cicha i spokojna osiedlowa ulica Kieślowskiego w warszawskim Wilanowie zamienia się w tor wyścigowy czterech chłopaków w kaskach na jednośladach przypominających rowery elektryczne. To tzw. surrony - lekkie motocykle elektryczne, przeznaczone głównie do jazdy w terenie. Ich nazwa pochodzi od chińskiego producenta Sur-Ron (Chongqing Qiulong Technology), jednak w języku potocznym słowem "surron" określa się dziś całą kategorię tego typu pojazdów. Są hybrydą wyczynowego roweru górskiego i motocykla crossowego.

Czterej nastolatkowie z dużą prędkością pędzą przez ulicę. Kiedy mężczyzna stojący przy jednym z budynków zwraca im uwagę, grupa na jednośladach zawraca, wjeżdża na ścieżkę rowerową i jedzie prosto na niego. W kierunku mieszkańca lecą wyzwiska i wulgaryzmy. Mężczyzna ucieka.