Wawer

Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji

Oczyszczalnia ścieków Czajka
MPWiK: to jedna z najważniejszych inwestycji w retencję dla Warszawy
Źródło: TVN24
Do środy można zgłaszać nielegalne korzystanie z wodociągów i kanalizacji, a także podpisać legalną umowę. Warszawscy wodociągowcy nie naliczą za okres bezumownego korzystania z usług żadnych kar.

Jak podali wodociągowcy, od czasu ogłoszenia akcji z możliwości legalnego przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej skorzystało już blisko 300 mieszkańców Warszawy i okolicy.

"Nie można tego nazwać inaczej, niż kradzieżą"

Rzeczniczka Wodociągów Warszawskich Jolanta Maliszewska zaznaczyła, że akcja jest skierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy oraz gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków, którzy korzystają z usług, czyli pobierają wodę i odprowadzają ścieki, ale nie mają podpisanej umowy z Warszawskimi Wodociągami.

- Innymi słowy korzystają z usług, których jakość staramy się systematycznie podnosić, ale za te usługi nie płacą. Nie można tego nazwać inaczej niż kradzieżą. Zależy nam na tym, by mieszkańcy uczciwie rozliczali się za usługi - przekazała Maliszewska.

Dodała, że w zamian wodociągi nie naliczają opłat za dotychczas pobraną wodę i odprowadzone ścieki – stąd hasło: abolicja. - Zwalniamy także z opłaty dotyczącej weryfikacji przyłączenia – w przypadku przyłącza wodociągowego to 2 460 złotych, a kanalizacyjnego – 3 567 złotych. Weryfikacja polega na dokonaniu oceny technicznej prawidłowości dokonanego przyłącza - wyjaśniła.

Legalizacja usługi. Jak złożyć wniosek?

Wskazała, że akcja polega na dobrowolnym zgłoszeniu nielegalnego korzystania z usług i jego zalegalizowania. Trzeba przyjść do Punktu Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 lub przy placu Starynkiewicza 5 z wypełnionym wnioskiem o zatwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz ze specjalnym oświadczeniem o bezumownym korzystaniu z usług.

Taki wniosek można przesłać także mailowo na adres: dok@mpwik.com.pl albo pocztą tradycyjną, wysyłając na adres: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Pracownicy w Działach Obsługi Klienta pomagają klientom przejść przez proces legalizacji. Można też skorzystać ze strony internetowej Wodociągów Warszawskich.

Czas kończy się w środę

Rzeczniczka podkreśliła, że wodociągom zależ na jak największej liczbie klientów. Przypomniała też, że przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, jeśli tylko jest taka możliwość, jest obligatoryjne – to wynika z przepisów.

Dodała, że nie można też przymykać oka na nieuczciwe zachowania. - Uważamy jednak, że najpierw warto dać mieszkańcom szansę na polubowne załatwienie sprawy, tak, by każda ze stron wyszła z tej sytuacji zadowolona - wyjaśniła.

Akcja trwa do środy, 15 października.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN24

