Rynek nieruchomości. Średnie ceny mieszkań w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Według danych z października 2025 roku, ceny mieszkań w Warszawie na rynku stale rosną, osiągając średnio ponad 18,3 tysiąca złotych za metr kwadratowy.

Specjaliści oceniają, że deweloperzy często wliczają powierzchnię pod ściankami działowymi do powierzchni użytkowej mieszkania. W niektórych przypadkach nabywcy tracą nawet 100 tysięcy złotych.

W polskich sądach takich spraw wciąż przybywa, skala problemu największa jest w Warszawie.

Nieuczciwe praktyki ma także ukrócić proponowany projekt nowelizacji ustawy złożonej w Sejmie przez posłów Polska 2050.

Polska 2050 przygotowała poselski projekt nowelizacji ustawy, który ma zmienić dotychczasowe przepisy na korzyść nabywców mieszkań. Chodzi o często mylące definicje powierzchni lokali. Zmiany mają objąć Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 20 maja 2021 roku.