Wawer

Płacą za metry, których nie ma. Projekt ustawy ma ukrócić deweloperskie sztuczki

|
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Rynek nieruchomości. Średnie ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Na tym nabywcy tracą nawet 100 tysięcy złotych. Mowa o popularnej sztuczce deweloperów polegającej na wliczaniu powierzchni pod ściankami działowymi do metrażu mieszkania. Praktyki te ma ukrócić projekt ustawy przygotowany przez posłów Polska 2050. Największy problem jest w Warszawie.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Według danych z października 2025 roku, ceny mieszkań w Warszawie na rynku stale rosną, osiągając średnio ponad 18,3 tysiąca złotych za metr kwadratowy.
  • Specjaliści oceniają, że deweloperzy często wliczają powierzchnię pod ściankami działowymi do powierzchni użytkowej mieszkania. W niektórych przypadkach nabywcy tracą nawet 100 tysięcy złotych.
  • W polskich sądach takich spraw wciąż przybywa, skala problemu największa jest w Warszawie.
  • Nieuczciwe praktyki ma także ukrócić proponowany projekt nowelizacji ustawy złożonej w Sejmie przez posłów Polska 2050.

Polska 2050 przygotowała poselski projekt nowelizacji ustawy, który ma zmienić dotychczasowe przepisy na korzyść nabywców mieszkań. Chodzi o często mylące definicje powierzchni lokali. Zmiany mają objąć Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 20 maja 2021 roku.

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
