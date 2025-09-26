Włamanie do szkoły, lekcje odwołane

Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

O sprawie poinformował burmistrz Ursynowa. "W godzinach nocnych doszło do włamania na terenie Szkoły Podstawowej nr 330 przy Mandarynki. Sprawę ujawniono o godzinie 6 rano, po przyjściu pracowników obsługi" - napisał w mediach społecznościowych Robert Kempa.

"Budynek został naruszony poprzez wybicie okna na parterze. Intruzi opuścili szkołę przez drzwi parterowe, wybijając w nich szybę. Włamywacze zdemolowali automat z przekąskami i łazienkę. Więcej strat w chwili obecnej nie stwierdzono" - podał burmistrz.

Na miejsce wezwano policję. Pojawił się również pies tropiący. Sprawdzano monitoring, zainstalowany w placówce.

Zajęcia odwołane

Jak przekazał, o godzinie 7.10 rodzice, uczniów, uczęszczających do tej szkoły zostali poinformowani za pośrednictwem kontaktów telefonicznych wychowawców oraz poprzez system Librus o zaistniałej sytuacji. Wystosowano prośbę o zatrzymanie w miarę możliwości dzieci w domu.

"Zajęcia edukacyjne, ze względu na czynności policji, w dniu dzisiejszym zostały odwołane. Dzieci, które przyszły do szkoły są pod opieką - działa świetlica szkolna" - zapewnił Kempa.

"Nie ma parlamentarnych słów, żeby opisać co sądzę o sprawcach" - podsumował burmistrz Ursynowa.

Policja zatrzymała jedną osobę

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 6.23. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Ursynowa.

- Sprawca tego zdarzenia został zatrzymany w niedalekiej okolicy, po bezpośrednim pieszym pościgu. Do zatrzymania doszło o godzinie 10.20 - poinformowała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Potwierdziła informację o obecności na miejscu psa tropiącego. W sprawie trwają czynności.

Zapytaliśmy o szkody, jakie stwierdzono w szkole. - Jest za wcześnie, by mówić o szkodach i wartości strat. Jest to ustalane - zaznaczyła Haberska.

