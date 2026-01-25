Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

"Zaparkował" w przejściu podziemnym

Zjechał po schodach i "zaparkował" w przejściu podziemnym
Zjechał po schodach i "zaparkował" w przejściu podziemnym
Źródło: Policja Warszawa
Zjechał po schodach i "zaparkował" w przejściu podziemnym. Został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Grozi mu do trzech lat więzienia.

31-latek wyszedł z domu, a rodzice nie mogli się z nim skontaktować, dlatego zgłosili sprawę zaginięcia policji. Rozpoczęły się poszukiwania.

"Mężczyzna został odnaleziony przy pojeździe marki Honda, który 'zaparkował' w nietypowym miejscu - w przejściu podziemnym. Jak się okazało, wjechał tam schodami" - informuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji. "W trakcie interwencji policjanci nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzone badanie potwierdziło obecność narkotyków w jego organizmie. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli amfetaminę i marihuanę" - dodaje.

Noc w policyjnym areszcie i zarzuty

31-latkowi w szpitalu pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i substancji zabronionych. Noc spędził w policyjnym areszcie.

Następnego dnia został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków oraz ich posiadanie.

Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ TAKŻE: Wiózł narkotyki, zaparkował obok radiowozu.

Klatka kluczowa-179667
Policja zatrzymała 35-latka
Źródło: KSP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Okolice
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
Wola
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"
25 1045 kawa cl-0030

Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"

25 1045 kawa cl-0030
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
NarkotykiPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Czytaj także:
Policyjna dokumentacja, robienie zdjęć, zbieranie odcisków palców (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
Żoliborz
67 lat KPN
Z jednej strony turyści, z drugiej wilki i łosie. Jak to pogodzić
Klemens Leczkowski
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Upadł w łazience i nie mógł wstać. Miał coś, co go uratowało
Śródmieście
WOŚP
Darmowe przejazdy dla wolontariuszy
Komunikacja
Usunięto napis z elewacji i witryny cukierni na Saskiej Kępie
Usunięto kontrowersyjny urodzinowy napis z zabytkowego budynku
Praga Południe
24 1335 sobolew-0010
"Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie"
Okolice
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Koń doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono
Mokotów
Siedmioletni Filip gościł w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
Wezwał pomoc, uratował siebie i mamę. Ratownicy pokazali Filipowi swoją pracę
Okolice
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Biegli w mrozie, by wesprzeć WOŚP oraz walkę z cukrzycą
Praga Południe
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
Praga Południe
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
Okolice
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami
Okolice
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Praga Południe
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
Włochy
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
Praga Południe
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
Okolice
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
Okolice
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
Okolice
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
Mokotów
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
Okolice
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej były skargi
Okolice
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
Praga Południe
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami
Okolice
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Ochota
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie, 33-latek nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Okolice
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki