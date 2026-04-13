Ursynów Trzy auta zderzyły się na Ursynowie

Zderzenie na Ursynowie

Do zderzenia trzech aut doszło na skrzyżowaniu ulic Pileckiego, Roentgena i Ciszewskiego. Na zdjęciach naszego reportera widać dość mocno rozbite pojazdy, które blokują ruch. Na miejscu są strażacy, pogotowie ratunkowe oraz policjanci.

- Trzema autami, które uczestniczyły w zdarzeniu, podróżowały cztery osoby. Dwie osoby są badane przez zespół ratownictwa medycznego. Na tę chwilę nie ma informacji o tym, czy będą zabierane do szpitala - przekazał nam kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak dodał, że na miejscu działają trzy zastępy. - Obecnie skrzyżowanie jest przejezdne - dodał przed godziną 11 kapitan Baran.

