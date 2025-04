Fotoradar wrócił na miejsce, poprzedni został zniszczony

Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W Alejach Jerozolimskich, w pobliżu Ryżowej trwa instalacje nowego fotoradaru. Jego poprzednik został zniszczony w lutym. W czwartek pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będą konfigurować urządzenie.

Montaż fotoradaru zauważył w czwartek reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. Rzecznik prasowy GITD Wojciech Król potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że fotoradar wraca na swoje miejsce.

- Nasi pracownicy rozpoczęli montaż. Następnie go skonfigurują i będzie gotowy do działania - powiedział. Zapytany o termin uruchomienia fotoradaru, odparł, że nastąpi to prawdopodobnie jeszcze w czwartek lub w piątek, ewentualnie "w najbliższych dniach". Jak dodał, uszkodzenia urządzenia wyceniono na około 50 tysięcy złotych, ale nadal trwają dokładne ustalenia z ubezpieczycielem.

Przypomnijmy: poprzedni fotoradar w Alejach Jerozolimskich został zniszczony w lutym tego roku przez nieznanego sprawcę. Znajdował się on na wysokości numeru 239 (w pobliżu skrzyżowania z Ryżową) i został zamontowany w połowie listopada zeszłego roku. W tym miejscu kierowcy, według przepisów, nie mogą jechać szybciej niż 50 kilometrów na godzinę. Bardzo szybko okazało się, że wielu przejeżdżających tamtędy przekracza prędkość. W niespełna miesiąc od uruchomienia urządzenie zarejestrowało blisko osiem tysiecy wykroczeń.

We wrześniu w reakcji na tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej, w którym zginął 37-letni ojciec rodziny, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział rozpoczęcie prac nad projektem ustawy poprawiającej bezpieczeństwo na drogach. Chodzi o taką zmianę w przepisach, która pozwoli samorządom na samodzielny montaż fotoradarów.

"W porozumieniu z właściwym ministrem i innymi samorządami przygotowujemy projekt ustawy dotyczący fotoradarów tak, aby zarządzające całą siatką dróg i ulic miasta miały prawo montować je samodzielnie" - informował we wrześniu na platformie X Rafał Trzaskowski.

Obecnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące prędkość lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej za zgodą GITD.