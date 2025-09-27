Zamiast niewygodnej kładki będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron

Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Spółka PKP PLK poinformowała w tym tygodniu, że na przystanku kolejowym Warszawa Gołąbki szykuje się duża zmiana.

Tunel i drugi peron

"Zamiast starej kładki nad torami powstanie tunel podziemny wyposażony w pochylnie, a jeden peron zostanie zastąpiony dwoma nowymi 200-metrowymi, wyposażonymi w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Perony zostaną połączone z wiaduktem przy ulicy Gierdziejewskiego za pomocą schodów i wind. Przebudowa obejmie również modernizację sieci trakcyjnej oraz budowę parkingu po północnej stronie przystanku dla 30 samochodów" - przekazali w komunikacie kolejarze.

Przystanek Warszawa Gołąbki Źródło: PKP PLK

Dzięki rozbudowie przystanek obsłuży ruch pasażerski na dwóch liniach kolejowych: nr 3 (Warszawa – Poznań) oraz nr 507 (Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gołąbki). Ważną zmianą będzie możliwość obsługi pociągów jadących od strony Warszawy Gdańskiej, która będzie główną stacją stolicy na czas remontu linii średnicowej.

"Ogłoszony właśnie przetarg to pierwszy krok w realizacji inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w I kwartale 2026 roku, a zakończenie prac przewidziano na 2029 rok" - zapowiada PKP PLK.

Przy przystanku Warszawa Gołąbki powstanie przejście pod torami Źródło: PKP PLK

Dworzec Wschodni do remontu

Zanim rozpocznie się remont centralnego odcinka linii średnicowej (modernizacja planowana na lata 2031-2035), kolejarze wyremontują Dworzec Wschodni. Perony zyskają zadaszenie, windy i ruchome schody. Powstanie nowy łącznik między tunelami. W ramach kontraktu pobliski przystanek Warszawa Stadion zostanie połączony podziemnym przejściem ze stacją drugiej linii metra. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 2026 rok, a ich zakończenie ma nastąpić w 2029 roku. Prace będę wykonywane z zachowaniem ruchu kolejowego.