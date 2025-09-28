Biegacze opanowali stołeczne ulice. Wystartował Maraton Warszawski

Trasa 47. Maratonu Warszawskiego Źródło: TVN24

Jak informują organizatorzy Maratonu Warszawskiego, udział w biegu zadeklarowało 11,5 tysiąca biegaczy. Najlepsi zawodnicy dotrą do mety po godzinie 11. Na trasie maratonu znajdą się 42 strefy kibica. Tegorocznej edycji biegu na królewskim dystansie przyświeca hasło "Wszyscy jesteśmy mistrzami".

Maratonowi tradycyjnie towarzyszą biegi dla tych, którzy preferują krótsze dystanse lub dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. "Nice To Fit You Warszawska Dycha" rozpoczęła się 45 minut po starcie maratonu. Bieg na dystansie 10 kilometrów cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy poinformowali, że wydano w sumie około 7,5 tysiąca numerów startowych.

47. Maraton Warszawski Źródło: PAP/Leszek Szymański

Którędy pobiegną zawodnicy?

Start i meta maratonu znajduje się w pobliżu stacji Metro Świętokrzyska. Po przebiegnięciu mostu Poniatowskiego biegacze dotrą na Pragę i zawrócą przy rondzie Wiatraczna. Następnie okrążą park Skaryszewski i Stadion Narodowy. Później wzdłuż Wisły dotrą do mostu Gdańskiego. Dalsza część trasy przebiega przez Żoliborz, Wolę, Bemowo i Bielany. W okolicach mostu Północnego biegacze skierują się na południe ulicą Marymoncką i Słowackiego, docierając do Placu Wilsona. Ostatnie kilometry będą przebiegać Krakowskim Przedmieściem i ul. Świętokrzyską.

W ubiegłorocznym Maratonie Warszawskim najlepszy był zawodnik z Węgier Levente Szemerei, który przekroczył linię mety z czasem 2:10.43. Wśród kobiet najlepsza była Olga Niżnik z Ukrainy - 2:31.24.

