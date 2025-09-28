Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

Biegacze opanowali stołeczne ulice. Wystartował Maraton Warszawski

47. Maraton Warszawski
Trasa 47. Maratonu Warszawskiego
Źródło: TVN24
W niedzielę o godzinie 9 rozpoczął się 47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski. Trasa biegu przecina łącznie siedem stołecznych dzielnic. Tegoroczna edycja jest pod względem frekwencyjnym rekordowa.

Jak informują organizatorzy Maratonu Warszawskiego, udział w biegu zadeklarowało 11,5 tysiąca biegaczy. Najlepsi zawodnicy dotrą do mety po godzinie 11. Na trasie maratonu znajdą się 42 strefy kibica. Tegorocznej edycji biegu na królewskim dystansie przyświeca hasło "Wszyscy jesteśmy mistrzami".

Maratonowi tradycyjnie towarzyszą biegi dla tych, którzy preferują krótsze dystanse lub dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. "Nice To Fit You Warszawska Dycha" rozpoczęła się 45 minut po starcie maratonu. Bieg na dystansie 10 kilometrów cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy poinformowali, że wydano w sumie około 7,5 tysiąca numerów startowych.

47. Maraton Warszawski
47. Maraton Warszawski
47. Maraton Warszawski
Źródło: PAP/Leszek Szymański
47. Maraton Warszawski
47. Maraton Warszawski
Źródło: PAP/Leszek Szymański
47. Maraton Warszawski
47. Maraton Warszawski
Źródło: PAP/Leszek Szymański
47. Maraton Warszawski
47. Maraton Warszawski
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Którędy pobiegną zawodnicy?

Start i meta maratonu znajduje się w pobliżu stacji Metro Świętokrzyska. Po przebiegnięciu mostu Poniatowskiego biegacze dotrą na Pragę i zawrócą przy rondzie Wiatraczna. Następnie okrążą park Skaryszewski i Stadion Narodowy. Później wzdłuż Wisły dotrą do mostu Gdańskiego. Dalsza część trasy przebiega przez Żoliborz, Wolę, Bemowo i Bielany. W okolicach mostu Północnego biegacze skierują się na południe ulicą Marymoncką i Słowackiego, docierając do Placu Wilsona. Ostatnie kilometry będą przebiegać Krakowskim Przedmieściem i ul. Świętokrzyską.

W ubiegłorocznym Maratonie Warszawskim najlepszy był zawodnik z Węgier Levente Szemerei, który przekroczył linię mety z czasem 2:10.43. Wśród kobiet najlepsza była Olga Niżnik z Ukrainy - 2:31.24.

Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice>>>

Autorka/Autor: dg/ads

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Czytaj także:
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
Trasa Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice
Ulice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
Mokotów
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Usiłowanie zabójstwa podczas libacji alkoholowej"
Białołęka
Przystanek Warszawa Gołąbki
Zamiast niewygodnej kładki będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Marsz niezadowolenia" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznica utworzenia Państwa Podziemnego, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
Praga Północ
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
Praga Północ
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
Wawer
Donald Tusk
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
Praga Północ
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
TVN24
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt po śmiertelnym wypadku
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki