Zderzyły się dwa samochody i autobus

Jesienią, w ramach budżetu obywatelskiego, przy ulicy Westerplatte pojawiły się nasadzenia za 350 tysięcy złotych. Nie dotrwały do wiosny. Jak twierdzą mieszkańcy okolicy, rozjechali je kierowcy, którzy zignorowali tabliczki. Straż miejska rozkłada ręce, bo nie ma tam zakazu parkowania. Dzielnica stawiać go nie zamierza, bo to... utrudniłoby spacery po lesie.