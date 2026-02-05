Marznące opady w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z marznącymi opadami oraz gołoledzią. SMS-owe ostrzeżenia otrzymali odbiorcy przebywający w północnych i centralnych regionach kraju.

"Zachowajcie ostrożność"

W nocy marznące opady pojawiły się w stolicy. Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował, że od godziny 3.15 170 pługoposypywarek wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1500 km dróg.

"Zachowajcie ostrożność na ulicach i chodnikach. Zwłaszcza te z kostki mogą być pokryte warstwą lodu. Wyjdziecie wcześniej, żeby mieć zapas czasu. Kierowcy, na samochodach zaparkowanych na zewnątrz możecie zastać lodową skorupę" - zaapelował ZOM.

W porannym komunikacie poinformował również, że na chodnikach pracują ekipy, które w pierwszej kolejności posypują kładki, schody, 4500 przystanków, dojścia do metra i przejścia dla pieszych.

Na chodnikach ślisko

Sytuację na ulicach Warszawy obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

- Sytuacja na ulicach jest dobra. Pomimo marznącego opadu na jezdni nie tworzy się śliska warstwa. Na ulicach widać liczne posypywarki, dodatkowo temperatura przy asfalcie bliska jest zeru. Miejscami może tworzyć się brązowa breja sprzyjająca poślizgom. Inna sytuacja jest na chodnikach. Jest ślisko, a po nocy utrzymuje się zamarznięta warstwa opadu. Kierowcy powinni też wyjść z domu 10 minut wcześniej, wspomniany opad osadził się na szybach aut, tworząc trudną do zeskrobania powłokę - opisał nasz reporter.

Prognoza na czwartek

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna, do południa okresami będą pojawiać się opady deszczu marznącego lub mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Opracował: Dariusz Gałązka