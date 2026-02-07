Marznące opady w stolicy. Może być ślisko

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Noc z piątku na sobotę była pochmurna z silnymi zamgleniami, lokalnie mgłami. Termometry wskazywały 0-1 st. C. Wiał wschodni słaby wiatr.

Sobota przyniesie osobom przebywającym w Warszawie pochmurną aurę ze słabymi opadami śniegu w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

"Nad ranem nad Warszawę nadciągnęła strefa marznących opadów, które przy temperaturze oscylującej w okolicach 0 st. mogły stwarzać ryzyko śliskości" - poinformował w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.

Pługoposypywarki na ulicach

O 4.30 na ulice wyjechały pierwsze posypywarki - najpierw w najbardziej zagrożone miejsca, czyli mosty, wiadukty i strome ulice. Następnie rozszerzyły swoje działania na wszystkie ulice, którymi kursują miejskie autobusy. Po godzinie 7 w akcji udział bierze 170 pługoposypywarek. Działania obejmują łącznie 1500 kilometrów dróg.

"Ekipy z piaskiem posypują tereny dla pieszych, w pierwszej kolejności kładki i schody" - przekazał ZOM.

Zarząd Oczyszczania Miasta zadeklarował, że przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników, a jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje. Zarząd odpowiada za ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Komenda Stołeczna Policji nie odnotowała zwiększonej liczby zgłoszeń w związku z śliską nawierzchnią dróg i niesprzyjającą pogodą. Z racji weekendu ruch na drogach jest mniejszy. Policjanci zaapelowali o ostrożną jazdę.

Jak powstaje gołoledź?

Gołoledź najczęściej powstaje podczas ocieplenia po okresie mroźnej pogody. Temperatura jest na tyle wysoka, by zamiast śniegu padał deszcz lub mżawka, ale grunt pozostaje zimny. Gdy kropelki wody spadają na przemarzniętą ziemię, tworzą warstwę przejrzystego lodu. Do gołoledzi może także dochodzić wskutek nocnego zamarzania śniegu, który zdążył stopnieć w dzień.

Niebezpieczeństwo związane z gołoledzią najlepiej opisuje jej angielska nazwa - "black ice" czyli "czarny lód", trudny do zauważenia na asfalcie. Większość lodu osadzającego się na ulicach ma białawy kolor, który nadają mu uwięzione w środku pęcherzyki powietrza. Gołoledź zamarza w cienkich i płaskich warstwach, właściwie bez uwięzionego powietrza, przez co na pierwszy rzut oka może wydawać się niewidoczna.

Gołoledź lubi utrzymywać się także na mostach i wiaduktach. Są one otoczone przez powietrze ze wszystkich stron, więc w przypadku spadku temperatury poniżej zera ich powierzchnia schładza się szybciej niż w przypadku normalnych dróg, które są izolowane przez podłoże.

"Czarny lód" jest trudny do zauważenia, ale nie niemożliwy. Jak go dostrzec? Podczas jazdy powinniśmy zwracać uwagę na obszary, które wydają się nieco bardziej błyszczące lub mokre niż otaczająca nawierzchnia. W nocy mogą one nieco inaczej odbijać nasze światła. Najlepszym sposobem na jazdę podczas gołoledzi jest jednak zwolnienie, zachowanie dużej odległości między samochodami i pełne skupienie na prowadzeniu auta.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok