Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu

W piątek, 26 września, o godzinie 11 maszyny wjadą na kolejny odcinek ulicy Ciszewskiego. Remontowana jezdnia zostanie zamknięta od skrzyżowania z aleją KEN do ulicy Pileckiego. Połączenie z Ciszewskiego straci ulica Służby Polsce oraz wyjazd z osiedlowego parkingu.

Drogowcy deklarują, że wymiana asfaltu zakończy się w sobotę, 27 września, do godziny 22.

Autobusy linii: 136, 163, 179, 504 i N86 będą kursowały objazdami. W sobotę, dodatkowo trasy zmienią linie 192 i 209.

Kolejny odcinek Ciszewskiego z nowym asfaltem Źródło: Infoulice Warszawa

Remont Płochocińskiej

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona także na ulicy Płochocińskiej. Prace rozpoczną się w piątek, 26 września, o godzinie 22 i potrwają do środy, 1 października, do godziny 4.

Drogowcy będą pracowali na odcinku pomiędzy ulicami Huczną i Krzyżówki.

Objazdy poprowadzą kierowców ulicami: Marywilską i Trasą Toruńską do Modlińskiej lub Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.

Na czas prac zmienią się trasy linii: 126, 314, 326, 705, 735 i 736.

Remont ulicy Płochocinskiej Źródło: Infoulice Warszawa

I przystanku na Modlińskiej

Drogowcy będą pracowali także na ulicy Modlińskiej. Wyremontują przystanek "Konwaliowa 01" przy skrzyżowaniu z Żerańską.

W piątek, 26 września, o godzinie 22 Modlińska, przed skrzyżowaniem z ulicami Kowalczyka i Żerańską w kierunku Pragi-Północ, zostanie zwężona. Kierowcy przejadą prosto dwoma pasami.

W czasie prac autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą zatrzymywały się przed skrzyżowaniem z ulicą Żerańską.

Drogowcy zapowiadają, że prace zakończą się do środy, 1 października, do godziny 4.

W przypadku konieczności wymiany podbudowy jezdni roboty mogą się jednak przedłużyć o kilka dni.