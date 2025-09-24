Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ulice

Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu

Prace drogowe na Białołęce i Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace drogowe na Białołęce i Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: tvn24
Drogowcy wymieniają nawierzchnię na kolejnych odcinkach ulicy Ciszewskiego. W piątek i sobotę, 26 i 27 września, będą pracowali na odcinku od skrzyżowania z aleją KEN do ulicy Pileckiego. Nieco dłużej potrwa wymiana nawierzchni na ulicy Płochocińskiej, a także remont przystanku na Modlińskiej.

W piątek, 26 września, o godzinie 11 maszyny wjadą na kolejny odcinek ulicy Ciszewskiego. Remontowana jezdnia zostanie zamknięta od skrzyżowania z aleją KEN do ulicy Pileckiego. Połączenie z Ciszewskiego straci ulica Służby Polsce oraz wyjazd z osiedlowego parkingu.

Drogowcy deklarują, że wymiana asfaltu zakończy się w sobotę, 27 września, do godziny 22.

Autobusy linii: 136, 163, 179, 504 i N86 będą kursowały objazdami. W sobotę, dodatkowo trasy zmienią linie 192 i 209.

Kolejny odcinek Ciszewskiego z nowym asfaltem
Kolejny odcinek Ciszewskiego z nowym asfaltem
Źródło: Infoulice Warszawa

Remont Płochocińskiej

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona także na ulicy Płochocińskiej. Prace rozpoczną się w piątek, 26 września, o godzinie 22 i potrwają do środy, 1 października, do godziny 4.

Drogowcy będą pracowali na odcinku pomiędzy ulicami Huczną i Krzyżówki.

Objazdy poprowadzą kierowców ulicami: Marywilską i Trasą Toruńską do Modlińskiej lub Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.

Na czas prac zmienią się trasy linii: 126, 314, 326, 705, 735 i 736.

Remont ulicy Płochocinskiej
Remont ulicy Płochocinskiej
Źródło: Infoulice Warszawa

I przystanku na Modlińskiej

Drogowcy będą pracowali także na ulicy Modlińskiej. Wyremontują przystanek "Konwaliowa 01" przy skrzyżowaniu z Żerańską.

W piątek, 26 września, o godzinie 22 Modlińska, przed skrzyżowaniem z ulicami Kowalczyka i Żerańską w kierunku Pragi-Północ, zostanie zwężona. Kierowcy przejadą prosto dwoma pasami.

W czasie prac autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą zatrzymywały się przed skrzyżowaniem z ulicą Żerańską.

Drogowcy zapowiadają, że prace zakończą się do środy, 1 października, do godziny 4.

W przypadku konieczności wymiany podbudowy jezdni roboty mogą się jednak przedłużyć o kilka dni.

Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim

Śródmieście
Autorka/Autor: red.

Źródło: tvnarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

