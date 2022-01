Zderzenie trzech aut na krajowej "50". Jedna osoba w szpitalu

Do zdarzenia doszło na odcinku Ostrów Mazowiecka–Łochów. Mł. asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie przekazała, że informacja o zdarzeniu wpłynęła tuż przed godziną 18. - Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - poinformowała oficer prasowa. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowości Brok i Stanisławów. Jak poinformowała policjantka, utrudnienia mogą jeszcze potrwać około 3,5 godziny. Policja ustala, jak doszło do zderzenia.