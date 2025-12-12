Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje

Targówek Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wieczorem, 4 grudnia, policjanci z komisariatu na Targówku otrzymali informację o zgonie mężczyzny, w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy.

Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili śmierć 67-latka. Sprawą zajęli się policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady.

- Informacje zebrane w toku wykonanych czynności wskazywały na udział 60-latka w tym zdarzeniu. Mężczyzna wspólnie zamieszkiwał lokal z 67-latkiem i często spożywał z nim alkohol. Policjanci zatrzymali go do wyjaśnienia - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zarzut i areszt

Zatrzymany usłyszał w prokuraturze zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała 67-latka, skutkującego jego śmiercią. - Prokurator prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił. Mężczyźnie grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności - podsumowała Onyszko.

60-latek został aresztowany Źródło: KRPVI