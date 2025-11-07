Logo TVN Warszawa
Śródmieście

W południe zamykają Dworzec Centralny, co czeka pasażerów

Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny zamknięty na czas remontu
Źródło: TVN24
Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywały się pociągi. Prace torowe nie wiążą się jednak z wyłączeniem z użytku całego dworca - będzie można korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej. W tych dniach obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami.

Stacja Warszawa Centralna zostanie zamknięta 8 listopada o godzinie 12.

Przez ten czas pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej) będą kursowały przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

- Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co około 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40 - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Pasażerowie, którzy będą chcieli przedostać się z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy, powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Tramwaje będą kursowały między Ratuszowa-ZOO a PKP Służewiec – przez Aleję Niepodległości i Aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie to, z centrum miasta, umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15.

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM pojawią się w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym.

W tym czasie wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej.

- Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi - przekazał Kunert.

Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie przekierują pociągi?
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego

Zmiany w kursach pociągów Kolei Mazowieckich

"Przypominamy, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone przez zarządcę infrastruktury — PKP PLK w dniach 8-16 listopada 2025 r. wstrzymany zostanie ruch dalekobieżny na stacji Warszawa Centralna. Spowoduje to duże zmiany w ruchu pociągów na dalekobieżnej i podmiejskiej linii średnicowej. Pociągi lotniskowe KM będą kursowały w relacji Modlin – Warszawa Wschodnia – Modlin. Niektóre pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia" - podają w komunikacie Koleje Mazowieckie.

Kolejarze zapewniają, że dla zminimalizowania utrudnień, w tym okresie obowiązywać będzie wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów między Kolejami Mazowieckimi a transportem miejskim w Warszawie w 1. i 2. strefie Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD oraz w pociągach PKP Intercity na odcinkach: Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub Warszawę Śródmieście, Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia i Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

Szczegóły wzajemnego honorowania biletów KM i PKP IC znajdują się na stronie internetowej Kolei Mazowieckich>>

Dla podróżnych dostępny jest także szczegółowy rozkład jazdy pociągów>>

Trzy dni utrudnień w metrze

Od czwartku, 13 listopada, na kilku stacjach pierwszej linii metra rozpocznie się wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej. Prace potrwają do 16 listopada i do tego czasu pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska - Słodowiec. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi zastępcze autobusy i tramwaje.

Autorka/Autor: katke,mg/gp,ec

Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pociągi w WarszawiepociągiUtrudnienia w ruchuKoleje Mazowieckie
