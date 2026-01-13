Zima w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Warszawa przygotowuje się na wyjątkowo niebezpieczne warunki pogodowe. Synoptycy zapowiadają na środę marznące opady deszczu, które mogą spowodować gołoledź na ulicach i chodnikach" - podał ratusz w komunikacie. Zarząd Oczyszczania Miasta wprowadza stan szczególnej gotowości i apeluje do mieszkańców o ostrożność.

Służby w gotowości na trudne warunki drogowe Źródło: UM Warszawa

Posypywarki wyjadą na ulice

ZOM zapowiada, że posypywarki wyjadą na wszystkie ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Na chodnikach, przejściach dla pieszych, schodach i kładkach pracować będą ekipy wyposażone w piasek. "To ogromny obszar – zimą ZOM odpowiada za ponad 4 mln m² terenów, w tym 4500 przystanków" - wyliczył ratusz.

Jednocześnie miasto zaapelowało do zarządców pozostałych chodników i ulic o przygotowanie zapasów piasku i reagowanie na bieżąco. Wskazuje też na inne zimowe zagrożenia: zwisające sople i zalegający na dachach śnieg, które również mogą stanowić poważne ryzyko.

"W Centrum Dowodzenia ZOM trwa nieprzerwana analiza danych z ośrodków meteorologicznych i miejskich stacji pogodowych. Kontrolerzy w terenie sprawdzają stan nawierzchni, a decyzje o działaniach podejmowane są na podstawie aktualnych, lokalnych pomiarów. To właśnie szybka reakcja służb może zminimalizować skutki gołoledzi" - wyjaśnił urząd miasta.

Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za oczyszczanie terenów odpowiadają w Warszawie urzędy dzielnic (ulice gminne i chodniki przy nich), GDDKiA (drogi ekspresowe, część chodników i mostów), Zarząd Terenów Publicznych - Śródmieście, Zarząd Praskich Terenów Publicznych - Praga-Północ, Zarząd Zieleni (alejki i chodniki w parkach).

Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

Ratusz podpowiada, że dla własnego bezpieczeństwa warto śledzić komunikaty pogodowe i ostrzeżenia, ograniczyć wychodzenie z domu, zwłaszcza osoby starsze, a także poinformować bliskich i sąsiadów o zagrożeniu.

Kiedy wychodzimy z domu, lepiej wybrać obuwie z antypoślizgową podeszwą, poruszać się wolno, małymi krokami i korzystać z poręczy.

Podczas podróży mogą występować opóźnienia w komunikacji miejskiej. Gdy w trasę jedziemy samochodem, należy go wcześniej przygotować: sprawdzić opony, światła, wycieraczki. Ratusz podpowiada, by jechać wolniej, zwiększyć odstęp od innych pojazdów, a także unikać gwałtownych manewrów, które mogą skończyć się poślizgiem.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB