Tramwaje wróciły na wiadukt w alei Jana Pawła II

W ramach realizacji projektu "Zielona Marszałkowska", na odcinku pomiędzy ulicami Królewską a Widok pracuje obecnie kilka ekip wykonawczych – kończą główne prace związane z modernizacją około kilometra torowiska.

Na fragmencie pomiędzy Królewską a Świętokrzyską ułożono już zielony rozchodnik. Pozostała część trasy została wykończona zgodnie z zaleceniami służb ratunkowych – zastosowano tam płyty z granitową kostką, które umożliwią bezpieczny przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Równolegle przygotowano teren pod nasadzenia zieleni oraz nowe udogodnienia dla mieszkańców – powstały przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe i zjazdy dla samochodów. Modernizacja objęła również torowisko od Królewskiej do Senatorskiej, a na placu Bankowym wymieniono nawierzchnię torową.

Dodatkowo, Zarząd Dróg Miejskich prowadzi prace przy ulicy Złotej, gdzie trwa budowa przejścia dla pieszych. W nadchodzący weekend wymieniona zostanie w tym miejscu nawierzchnia jezdni. Budowana jest też droga dla rowerów przy jezdni prowadzącej do placu Bankowego, a wkrótce zacznie się sadzenie zieleni.

Frezowanie Marszałkowskiej

Planowane prace wpłyną na zmianę organizacji ruchu. Już w piątek, 10 października, od godz. 22 drogowcy zamkną jezdnię ulicy Marszałkowskiej w kierunku ronda Dmowskiego, od Świętokrzyskiej do Widok. Ulica ponownie otwarta zostanie w poniedziałek, 13 października, o godzinie 4 rano.

"Objazd wyznaczono ulicami: Świętokrzyską, Emilii Plater i Alejami Jerozolimskimi. Do Emilii Plater i Alej kierowcy dojadą też z ulicy Grzybowskiej lub Królewskiej. Remont będzie można również ominąć aleją Solidarności i aleją Jana Pawła II do Alej Jerozolimskich" – informuje w nadesłanym komunikacie Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Kierowcy jadący z placu Bankowego będą mieć do dyspozycji osobny pas do skrętu w prawo w Królewską. Na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską kierowcy z dwóch pasów skręcą w prawo.

Zmiany odczują także piesi. Zamknięte zostanie przejście dla pieszych przez Marszałkowską przy dawnym Sezamie. Przejście i przejazd rowerowy odbywać się będą drugą stroną skrzyżowania. Zebra przy ulicy Widok pozostanie cały czas otwarta.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką Źródło: UM Warszawa

Weekendowe zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

W weekend nie będą kursowały tramwaje linii 15 i 16, a 66 będą jeździły między Piaskami a pętlą Marymont-Potok ulicami: Broniewskiego, aleją Jana Pawła II, Stawki, Andersa i Mickiewicza. "Na obecnych trasach pozostaną tramwaje linii 4 i 18" – podaje Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Trasy zmienią także poszczególne autobusy miejskie. Od godziny 22:00 w piątek, 10 października, do końca niedzieli autobusy linii 128 i 175 w stronę Szczęśliwic i Lotniska Chopina z placu Piłsudskiego pojadą ulicą Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską do swoich stałych tras na Nowym Świecie. Linie: 171, 151 i 520 ominą zamknięty odcinek ulicy Marszałkowskiej: Świętokrzyską, Emilii Plater i Alejami Jerozolimskimi.

Linie nocne: N32, N35, N38, N85, N88 – z Alej Jerozolimskich skręcą w aleję Jana Pawła II, po czym zawiozą pasażerów ulicą Świętokrzyską i Emilii Plater. Trasa będzie mieć swój finał na przystanku Emilii Plater 01. Pasażerowie wsiądą na przystanku Dw. Centralny 02 w Alejach Jerozolimskich. Natomiast N42 na Dworzec Centralny pojadą ulicą Świętokrzyską i Emilii Plater.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką Źródło: UM Warszawa

Tramwaje wracają na Marszałkowską

Tramwaje na Marszałkowską wrócą zgodnie z planem – od poniedziałku, 13 października. Jak zapowiada Witold Urbanowicz, po remoncie nie będzie już ustawionych ograniczeń prędkości na torach.

"Na swoją stałą trasę wrócą tramwaje linii 4 (Żerań Wschodni – Wyścigi), 15 (Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska), 16 (Miasteczko Wilanów – Piaski, z kursami na krótszej trasie do Muranowskiej), 18 (Żerań FSO – PKP Służewiec). Przestaną kursować tramwaje linii 66, a autobusy 151 i 520 wrócą na stałe trasy (151 na Plac Konstytucji, 520 do Dworca Centralnego)" – dodaje rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Między ul. Królewską a Widok w poniedziałek, 13 października także kierowcy będą pozytywnie zaskoczeni. Dostępne dla ruchu będą dwa pasy obu nitek. Dodatkowo w kierunku placu Bankowego będą wyznaczone prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską, a na nitce w stronę ronda Dmowskiego – w Świętokrzyską.

Koniec prac tramwajarzy przy Ogrodzie Saskim oznacza także koniec wygrodzeń na jezdni w kierunku placu Bankowego, pomiędzy Królewską a Senatorską. Od poniedziałku kierowcy znowu będą mieli tam dwa pasy ruchu.

Od poniedziałku rozpoczną się natomiast zmiany w ruchu pomiędzy Królewską a Świętokrzyską związane z budową drogi dla rowerów. "Zamknięty będzie prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego, a ulica Rysia straci połączenie z Marszałkowską. Otwarty za to zostanie pas przy torowisku. Kierowcy nadal będą mieli po dwa pasy w każdym kierunku" – ostrzega rzecznik ZDM.

Przejście dla pieszych ze Złotej na plac Centralny gotowe będzie jeszcze jesienią. Z kolei piesi na wysokości ulicy Sienkiewicza skorzystają z pasów w lecie przyszłego roku. Wtedy też kierowcy skręcą w lewo z ulicy Sienkiewicza w Marszałkowską i zawrócą przy Złotej.

Już niebawem stołeczni drogowcy rozpoczną też sadzenie zieleni. Pojawi się 101 wiązów, które będą widoczne m.in. wzdłuż nowego torowiska. Tramwajarze położyli już rozchodnik, a przy torach widoczne będą też trawniki, krzewy i byliny. Pomiędzy Królewską a Świętokrzyską posadzone zostanie 44 lipy srebrzyste w odmianie "warszawskiej". Łącznie ten rejon w krótkim czasie wzbogaci się o około pół tysiąca drzew.

Tramwaje wracają na Grójecką

Modernizacja torowiska na Marszałkowskiej to jeden z dwóch największych remontów tramwajowych tego roku. Druga taka inwestycja realizowana jest na Ochocie. Tam także w nadchodzący poniedziałek, 13 października, tramwaje dotrą do wielu kluczowych ulic. Przywrócony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Grójeckiej i w Al. Krakowskiej do pętli P+R Al. Krakowska. Zamknięty pozostanie odcinek torów na ulicy Banacha.

"Na stałą trasę wrócą tramwaje linii 9 (Gocławek/Wiatraczna – P+R Al. Krakowska), 15 (Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska) a także 27 (Marymont-Potok – Cm. Wolski). Na tory wrócą tramwaje linii 14 na trasie Miasteczko Wilanów – Pl. G. Narutowicza" – wyjaśnia w komunikacie Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.

Linia 1 nadal będzie kursowała pomiędzy pętlami Annopol/Żerań Wschodni a placem Narutowicza/P+R Al. Krakowska, zaś tramwaje linii 7 pojadą trasą Kawęczyńska-Bazylika – Pl. G. Narutowicza, a 25 Annopol – Pl. S. Starynkiewicza.

Będzie to związane ze zmianami w kursowaniu autobusów. Przestaną kursować linie: Z-9 i Z14, a: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733 ponownie będą dojeżdżały do pętli przy parkingu P+R w Alei Krakowskiej.

Od poniedziałku do dyspozycji kierowców będą już wszystkie pasy jezdni na Grójeckiej, jednak ze względu na prace wykończeniowe możliwe są miejscowe zwężenie. Na skrzyżowaniu z Banacha kierowcy nadal będą jeździli po jednej jezdni, a Banacha nie będzie miała połączenia z Grójecką. Przerwa w ruchu tramwajów do pętli Banacha potrwa do końca roku.

Nowe nasadzenia w tym miejscu pojawią się późną jesienią.