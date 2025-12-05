Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Rozbłysła choinka na placu Zamkowym
Źródło: TVN24
W grudniowe weekendy Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zmienią się w deptak, aby umożliwić mieszkańcom stolicy i turystom spacery wśród świątecznych dekoracji. Z powodu zmian w organizacji ruchu autobusy dziewięciu linii pojadą objazdami.

Samochody i autobusy nie będą miały wstępu na Krakowskie Przedmieście we wszystkie grudniowe weekendy - 6-7, 13-14 oraz 20-21 grudnia, a także w dni świąteczne. Trakt Królewski będzie wówczas funkcjonował jako deptak. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z odcinka od ronda de Gaulle'a do placu Zamkowego.

Oznacza to, że na wszystkich wlotach deptaku będą ustawiane bariery, ale zachowana zostanie możliwość przejazdu ulicą Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem. Dodatkowo na Bednarskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Źródło: Ewelina Lach / Urząd m.st. Warszawy

Autobusy zmienią trasy

Podczas zamknięcia Traktu Królewskiego dla ruchu kołowego zmienią się trasy autobusów linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44.

Jak zapowiada ratusz, autobusy linii 106 w obu kierunkach pojadą ulicami: Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską. Linia 111 będzie kursowała przez plac Małachowskiego i ulicami Mazowiecką, Świętokrzyską, Kopernika, Tamka (w drugim kierunku Zajęczą i Dobrą do Tamki) przez most Świętokrzyski i dalej Wybrzeżem Szczecińskim do alei Poniatowskiego.

Z kolei pojazdy linii 128 i 175 w stronę placu Piłsudskiego pojadą ulicami Marszałkowską i Królewską, natomiast w drodze na Szczęśliwice i Lotnisko Chopina przez plac Teatralny i dalej ulicami: Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Źródło: Rafał Pietruszka / PAP

Autobusy 116, 180, 503 w stronę Chomiczówki i Konwiktorskiej będą kursowały: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej. W drodze powrotnej do Wilanowa i na Natolin pojadą ulicami: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, a dalej Bracką i przez plac Trzech Krzyży dojeżdżają do swoich tras.

Linia 178 w kierunku Konwiktorskiej będzie miala objazd : Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską. W stronę pętli Skorosze pojedzie: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską.

Autobusy linii nocnej N44 pojadą w stronę Zajezdni Żoliborz ulicami: Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską, a w drodze powrotnej: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Marszałkowską i Świętokrzyską.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Źródło: Rafał Pietruszka / PAP
Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka
Dowiedz się więcej:

Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka

Świąteczna iluminacja

Świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka na placu Zamkowym zostały po raz pierwszy rozświetlone w środę wieczorem. Światełka i specjalne dekoracje nawiązujące stylem do lat 50. i 60. pojawiły się przede wszystkim na Krakowskim Przedmieściu, Świętokrzyskiej, ulicach Starego i Nowego Miasta oraz w Multimedialnym Parku Fontann. Wśród nich odnajdziemy telefon z tarczą, uliczny saturator czy sklepową wagę z odważnikami.

"To ostatni rok z tym motywem iluminacji. Za rok w stolicy pojawią się zupełnie nowe, inne dekoracje bożonarodzeniowe" - zapowiada urząd miasta.

Na Nowym Świecie, po raz kolejny, znalazły się dekoracje sfinansowane przez przedsiębiorców.

Rozbłysła choinka na placu Zamkowym
Rozbłysła choinka na placu Zamkowym
Źródło: TVN24
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Goście odwiedzają jarmark. "Jest cudnie"
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ewelina Lach / Urząd m.st. Warszawy

Komunikacja Miejska
