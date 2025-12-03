Rozbłysła świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka

Rozbłysła choinka Źródło: TVN24

Iluminacja rozbłysła o godzinie 18.10. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpalił na placu Zamkowym 27-metrową multimedialną choinkę. Wraz z nią rozświetliła się też świąteczna iluminacja - dekoracje nawiązujące do lat 50. i 60. To charakterystyczne dla okresu PRL-u stare lampki choinkowe, bombki w kształcie muchomorów, ale także znane z babcinych kredensów kryształy.

Umowa z wykonawcą, firmą Multidekor, obowiązuje przez trzy sezony, więc jest to ostatnia szansa, by zobaczyć ozdoby retro.

Karuzele, pojazdy i relikty PRL

Przy użyciu łańcuchów, ozdób i lampek przyozdobione zostały Trakt Królewski, ulice Świętokrzyska i Chmielna, ale także ulice Starego i Nowego Miasta - Piwna, Świętojańska, Podwale, Piekarska, Zapiecek, Freta i Barbakan.

Dodatkowo postawione zostały ozdoby wolnostojące, np. na tzw. pl. Pięciu Rogów - iluminacje w kształcie reliktów, m.in. zapomnianych saturatorów czy wag sklepowych. Dla najmłodszych zaplanowano też podświetlane karuzele retro i zabawki z lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków, jak również świecące pojazdy - syrenkę i motorower Ryś.

Montaż świątecznej iluminacji Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa

Sklep Wokulskiego pozostaje do lutego

Wyjątkowo iluminację urozmaica w tym roku część dekoracji z planu filmowego "Lalki". Dla wersji kinowej kręconej na Krakowskim Przedmieściu zbudowano sklep Wokulskiego. Z racji dużego zainteresowania publiczności pawilon sklepowy można nadal oglądać, a jego wystawy w oknach pozostaną do połowy lutego.

Sklep Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

