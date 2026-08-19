Śródmieście "Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa" Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski: mamy wobec pani Wandy zobowiązania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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- Z bronią w ręku walczyła o wolność naszej ojczyzny i naszego miasta. Przez lata była nauczycielką, poświęcała się przede wszystkim pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami - wspominał Wandę Traczyk-Stawską Rafał Trzaskowski.

"Niezwykle skromna, ale bardzo twarda"

Stwierdził, że była to osoba niezwykła. - Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda, zawsze walcząca o takie wartości jak godność, solidarność, szacunek dla drugiego człowieka - przypomniał Trzaskowski.

- Mamy wobec niej i jej środowiska zobowiązania. Pani Wanda przez całe życie walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego - podkreślił prezydent stolicy. - Często mówimy o powstańcach i powstankach, a rzadziej mówimy o ofiarach cywilnych. Bardzo mi zależy, aby kontynuować tę pamięć - dodał.

O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na warszawskiej Woli zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Prezydent Warszawy zachęcił wszystkich do wpisywania się i składania kwiatów przy Izbie Pamięci, która powstała z inicjatywy zmarłej powstanki. Księga będzie dostępna także w czwartek i piątek od 11 do 20.

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje

Informacja o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej pojawiła się w nocy z wtorku na środę. Zmarła miała 99 lat. W Powstaniu Warszawskim przybrała pseudonim Pączek, walczyła na terenie Śródmieścia i Powiśla.

6 września 1944 roku została ciężko ranna. Po kapitulacji trafiła do niemieckiej niewoli. Do stolicy wróciła w 1947 roku. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo była nauczycielką i opiekunką osób z niepełnosprawnościami.

Traczyk-Stawska aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.