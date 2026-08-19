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Śródmieście

"Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa"

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Wanda Traczyk-Stawska z prezydentem Rafałem Trzaskowskim
Rafał Trzaskowski: mamy wobec pani Wandy zobowiązania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda, zawsze walcząca o wartości - wspominał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I poinformował o wystawieniu księgi kondolencyjnej przy Izbie Pamięci na Woli.

- Z bronią w ręku walczyła o wolność naszej ojczyzny i naszego miasta. Przez lata była nauczycielką, poświęcała się przede wszystkim pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami - wspominał Wandę Traczyk-Stawską Rafał Trzaskowski.

"Odeszła nasza Bohaterka"
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"Niezwykle skromna, ale bardzo twarda"

Stwierdził, że była to osoba niezwykła. - Bohaterka, która nie lubiła, gdy używano wobec niej tego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda, zawsze walcząca o takie wartości jak godność, solidarność, szacunek dla drugiego człowieka - przypomniał Trzaskowski.

- Mamy wobec niej i jej środowiska zobowiązania. Pani Wanda przez całe życie walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego - podkreślił prezydent stolicy. - Często mówimy o powstańcach i powstankach, a rzadziej mówimy o ofiarach cywilnych. Bardzo mi zależy, aby kontynuować tę pamięć - dodał.

O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na warszawskiej Woli zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Prezydent Warszawy zachęcił wszystkich do wpisywania się i składania kwiatów przy Izbie Pamięci, która powstała z inicjatywy zmarłej powstanki. Księga będzie dostępna także w czwartek i piątek od 11 do 20.

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje

Informacja o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej pojawiła się w nocy z wtorku na środę. Zmarła miała 99 lat. W Powstaniu Warszawskim przybrała pseudonim Pączek, walczyła na terenie Śródmieścia i Powiśla.

6 września 1944 roku została ciężko ranna. Po kapitulacji trafiła do niemieckiej niewoli. Do stolicy wróciła w 1947 roku. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo była nauczycielką i opiekunką osób z niepełnosprawnościami.

Traczyk-Stawska aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Rafał Trzaskowski
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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