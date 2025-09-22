Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

2 października rozpocznie XIX Konkurs Chopinowski. Weźmie w nim udział 85 pianistów. W trakcie przesłuchań zalecana jest bezwzględna cisza na sali. Nie można nawet szeptać. Wszystko po to, żeby uczestnicy mogli maksymalnie skupić się na wykonaniu dzieł Chopina.

Ulice przy filharmonii rozkopane

Tymczasem wokół budynku Filharmonii Narodowej trwają prace związane z przebudową całego kwartału ulic. Jeździ ciężki sprzęt, używane są też narzędzia powodujące nie tylko hałas ale i drgania. Drogowcy deklarują, że remont jest uzgodniony i nie będzie przeszkadzał w przesłuchaniach.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski przekazał, że w miniony piątek odbyło się kolejne spotkanie między ZDM i FN. - Konkluzja z tego spotkania jest taka, że spełnimy wszystkie realne oczekiwania FN - dodał.

Przerwa w pracach na czas konkursu

Przekazał, że zlecono wykonawcy "ustawienie pełnego ogrodzenia po południowej stronie ul. Sienkiewicza przy budynku KRS, uzupełnienie chodników w bezpośrednim sąsiedztwie FN nawierzchnią betonową oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Jasnej przez skrzyżowaniem z Sienkiewicza". Wykonawca ma zrobić to wszystko jeszcze przed pierwszymi przesłuchaniami.

- Zostało też ustalone, że w trakcie konkursu nie będą odbywały się prace rozbiórkowe - podkreślił.

Nie tylko hałas

Problem hałasu w okolicy FN zgłosiła w interpelacji miejska radna Marta Szczepańska (Miasto Jest Nasze).

- Aktualny stan zaawansowania prac w rejonie gmachu Filharmonii Narodowej (...) budzi poważne zaniepokojenie. Teren, który powinien stanowić priorytetową strefę reprezentacyjną, wciąż pełni funkcję zaplecza budowy - zwróciła uwagę w interpelacji.

Podkreśliła, że oprócz kwestii akustyki, tak wyglądające otoczenie obniża prestiż wydarzenia, na które przyjeżdżają goście zagraniczni.

Filharmonia Narodowa na swojej stronie internetowej również informuje o poważnych utrudnieniach komunikacyjnych. Nie tylko o przebudowie kwartału ulic ale również o przebudowie torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej - do połowy października nie będą tu kursować tramwaje.

- Prosimy o zaplanowanie drogi na koncert z odpowiednim wyprzedzeniem i z dodatkowym zapasem czasu - zaznaczyła FN.

Prace w kwartale ulic Złotej, Zgoda, Sienkiewicza i Jasnej – w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy, które rozpoczęły się latem 2024 roku, potrwają dwa lata.

Konkurs Chopinowski

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka potrwa do 23 października. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim weźmie udział 85 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 29 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.