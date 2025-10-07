Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Miał zaczynać studia. W ostatniej chwili dowiedział się, że ich nie będzie

Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Od 1 października miał studiować urbanistykę w języku angielskim. Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego dowiedział się, że kierunek nie zostanie uruchomiony. Niedoszły student nie kryje żalu, a rzecznik Politechniki Warszawskiej zapewnia, że poszkodowanym zaproponowano pokrewne studia na uczelni.
Kluczowe fakty: Politechnika Warszawska nie otworzyła kierunku
  • Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się ojciec niedoszłego studenta Politechniki Warszawskiej, który 1 października dowiedział się, że wybrany przez niego kierunek studiów drugiego stopnia - urbanistyka w języku angielskim - nie zostanie otwarty.
  • Nieco ponad tydzień wcześniej dostał wiadomość, że został przyjęty i może wybierać przedmioty. Złożył dokumenty i był przekonany, że zaczyna starannie wybrane studia.
  • Politechnika Warszawska tłumaczy, że powodem zaniechania uruchomienia studiów była zbyt mała liczba kandydatów, a informację przesłała od razu, kiedy "władze Wydziału Architektury uzyskały pewność, że kierunek nie zostanie uruchomiony".
  • Rzecznik uczelni zapewnił, że ta niedoszłych studentów nie pozostawiła na lodzie.

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się czytelnik, którego syn został zakwalifikowany na studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Jednak nie mógł on podjąć nauki, bo kierunek nie został uruchomiony. Jak wskazał, syn dowiedział się o decyzji uczelni dopiero 1 października, w momencie gdy inni studenci rozpoczynali właśnie nowy rok akademicki. Sytuacja dotyczy kierunku urbanistyka w języku angielskim, który był organizowany na Wydziale Architektury PW.

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
