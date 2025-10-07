Politechnika Warszawska Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Politechnika Warszawska nie otworzyła kierunku Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się ojciec niedoszłego studenta Politechniki Warszawskiej, który 1 października dowiedział się, że wybrany przez niego kierunek studiów drugiego stopnia - urbanistyka w języku angielskim - nie zostanie otwarty.

Nieco ponad tydzień wcześniej dostał wiadomość, że został przyjęty i może wybierać przedmioty. Złożył dokumenty i był przekonany, że zaczyna starannie wybrane studia.

Politechnika Warszawska tłumaczy, że powodem zaniechania uruchomienia studiów była zbyt mała liczba kandydatów, a informację przesłała od razu, kiedy "władze Wydziału Architektury uzyskały pewność, że kierunek nie zostanie uruchomiony".

Rzecznik uczelni zapewnił, że ta niedoszłych studentów nie pozostawiła na lodzie.

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się czytelnik, którego syn został zakwalifikowany na studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Jednak nie mógł on podjąć nauki, bo kierunek nie został uruchomiony. Jak wskazał, syn dowiedział się o decyzji uczelni dopiero 1 października, w momencie gdy inni studenci rozpoczynali właśnie nowy rok akademicki. Sytuacja dotyczy kierunku urbanistyka w języku angielskim, który był organizowany na Wydziale Architektury PW.