Organizator świątecznego jarmarku poprosił ochronę o większą czujność

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Mateusza W., studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał przygotowywać zamach na jednym z jarmarków świątecznych. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił na trzy miesiące do aresztu. Został także zawieszony w prawach studenta.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej podała, że z oględzin telefonu należącego do W. wynika, iż jego działanie ograniczało się w zasadzie do prowadzenia rozmów o tym, że planuje on przygotować jakiś zamach w miejscu publicznym, gdzie znajdowałoby się 10-20 osób, na przykład na jarmarku. Nie ma sformułowania dotyczącego konkretnego miejsca.

Według śledczych W. miał kontaktować się z Państwem Islamskim.

Środki bezpieczeństwa na Jarmarku Warszawskim

W Warszawie największy jarmark świąteczny zorganizowany jest na placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Drugi, nieco mniejszy, jest przy Barbakanie - na Międzymurzu.

W ramach przygotowań do jarmarku przed PKiN odbyły się spotkania z przedstawicielami służb. Jak przekazali organizatorzy jarmarku, na bieżąco realizują wytyczne i rekomendacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Pozostają też w stałym kontakcie z policją, strażą miejską, działem ochrony i zabezpieczeń PKiN oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

"Teren wydarzenia został odpowiednio zabezpieczony i wydzielony, zgodnie z rekomendacjami policji przy użyciu betonowych zapór typu Jersey, których celem jest uniemożliwienie wjazdu nieuprawnionym pojazdom na teren jarmarku. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa całodobowy system ochrony osobowej, wspomagany technicznymi systemami zabezpieczenia, który na bieżąco raportuje swoje działania organizatorom wydarzenia" - przekazał w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej organizator Project Market Sp. z o.o.

Podkreślił, że organizatorzy, pracownicy ochrony, jak i wystawcy zostali przeszkoleni przez przedstawicieli służb z zakresu rozpoznania, przeciwdziałania i reagowania na sytuacje zagrożenia.

"W związku z wtorkowymi publikacjami organizatorzy po raz kolejny zwrócili się do firmy ochrony o zintensyfikowanie działań prewencyjnych, reagowania i informowania o wszelkich zauważonych sytuacjach potencjalnie mogących stanowić zagrożenie dla osób odwiedzających Jarmark Warszawski" - napisał.

Więcej patroli i całodobowy monitoring

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała, że wszystkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w Warszawie odbywające się w przestrzeni publicznej są zabezpieczane zarówno przez organizatora, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, jak i właściwe służby.

Potwierdziła też wszystkie zastosowane środki bezpieczeństwa na jarmarku pod PKiN, dodając, że w ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne w PKiN, jak również zintensyfikowano patrole zewnętrzne, dokonano inwentaryzacji możliwych wjazdów na jarmark i punktów szczególnego nadzoru, przeorganizowano ustawienie małej architektury ogrodowej, dodatkowo zabezpieczając teren zarządzany przez spółkę.

Wprowadzona została też jednolita identyfikacja pracowników firmy sprzątającej, firmy ochroniarskiej i wystawców. Dodatkowo cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych ZPKiN.

Jeśli zaś chodzi o Jarmark na Międzymurzu, zaznaczyła, że zgodnie z warunkami umowy dzierżawca - organizator jarmarku ponosi odpowiedzialność prawną wobec miasta i osób trzecich za ewentualne powstałe szkody w związku z prowadzoną działalnością.

"Zobowiązany jest zadbać, aby elementy techniczne wyposażenia mające wpływ na bezpieczeństwo posiadały atesty dopuszczenia zgodnie z polskimi normami, ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie wykonanej instalacji elektrycznej, zapewnia ochronę oraz zabezpieczenie obiektów na czas nocy" - dodała.

