Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy

Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Odkrycia w piwnicy XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
W dawnej XIX wiecznej kamienicy przy ulicy Twardej archeolodzy natrafili na posadzkę, wyłożoną płaskimi płytami kamiennymi przypominającymi kamienie litograficzne. Na jednej z nich jest orzeł - godło z czasów PRL.

Stołeczny konserwator zabytków przekazał wieści z terenu prac archeologicznych przy ul. Twardej 8/12. Prace wykopaliskowe prowadzone są na terenie, na którym planowana jest inwestycja dzielnicy Śródmieście – nowe centrum kultury "Twórcza Twarda".

Konserwator zaznaczył, że wykopaliska i zdjęcia lotnicze ujawniły, że teren ten był gęsto zabudowany. Obok fabryki czekolady, gdzie wcześniej odkopano ceramiczne formy do wyrobu pralinek czekoladowych i papierowe naklejki na opakowania, stały XIX-wieczne kamienice.

Godło na posadzce XIX-wiecznej kamienicy
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

- Wykopaliska odsłoniły dość zagadkową rolę, jaką pełniły w okresie powojennym piwnice jednej z nich. Posadzka wyłożona jest płaskimi płytami kamiennymi przypominającymi kamienie litograficzne, bowiem napisy i rysunki znajdują się na nich w odbiciu lustrzanym. Dość szokujące jest to, że na jednej płycie ułożonej na podłodze jest orzeł - godło Polski Ludowej - zaznaczył stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Na innych płytach są hasła np.: "Rozumne oszczędzanie to wkład w walkę o pokój" albo "Oszczędzaj systematycznie i celowo".

Kamienica, która stała w tym miejscu, istniała do lat 70, później została rozebrana.

Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"

Wola

Służy do odbicia

Na kamieniu litograficznym wykonywany jest rysunek przeznaczony do odbicia. Może być także używany jako odbitka.

Na wypolerowanej powierzchni kamienia litograficznego wykonuje się rysunek kredką litograficzną, tłustą farbą lub odpowiednim tuszem, po czym zakwasza się kamień słabym roztworem kwasu azotowego połączonego z gumą arabską i powleka farbą drukarską, która przylega do miejsc zarysowanych, nie zatrzymując się na uodpornionej na nią kwasem powierzchni kamienia.

Posadzka wyłożona kamieniami litograficznymi
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
Okolice
Odkopali piwnice Marszałkowskiej 153
Kiedyś działał tu słynny salon. Odkopali piwnice przedwojennej kamienicy
Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
ZabytkiHistoria Warszawyciekawostki
Czytaj także:
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Śródmieście
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Wypadek w miejscowości Sielc
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
AUTOBUS
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
TVN24
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
Śródmieście
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
"Do boju Polsko!" na Pałacu Prezydenckim
Nie mogli wnieść oprawy, poleciały race. Wyświetlona na Pałacu Prezydenckim
Śródmieście
W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta
Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie
Wilanów
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
Mokotów
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
Wawer
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
TVN24
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki