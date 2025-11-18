Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy

Odkrycia w piwnicy XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Stołeczny konserwator zabytków przekazał wieści z terenu prac archeologicznych przy ul. Twardej 8/12. Prace wykopaliskowe prowadzone są na terenie, na którym planowana jest inwestycja dzielnicy Śródmieście – nowe centrum kultury "Twórcza Twarda".

Konserwator zaznaczył, że wykopaliska i zdjęcia lotnicze ujawniły, że teren ten był gęsto zabudowany. Obok fabryki czekolady, gdzie wcześniej odkopano ceramiczne formy do wyrobu pralinek czekoladowych i papierowe naklejki na opakowania, stały XIX-wieczne kamienice.

- Wykopaliska odsłoniły dość zagadkową rolę, jaką pełniły w okresie powojennym piwnice jednej z nich. Posadzka wyłożona jest płaskimi płytami kamiennymi przypominającymi kamienie litograficzne, bowiem napisy i rysunki znajdują się na nich w odbiciu lustrzanym. Dość szokujące jest to, że na jednej płycie ułożonej na podłodze jest orzeł - godło Polski Ludowej - zaznaczył stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Na innych płytach są hasła np.: "Rozumne oszczędzanie to wkład w walkę o pokój" albo "Oszczędzaj systematycznie i celowo".

Kamienica, która stała w tym miejscu, istniała do lat 70, później została rozebrana.

Służy do odbicia

Na kamieniu litograficznym wykonywany jest rysunek przeznaczony do odbicia. Może być także używany jako odbitka.

Na wypolerowanej powierzchni kamienia litograficznego wykonuje się rysunek kredką litograficzną, tłustą farbą lub odpowiednim tuszem, po czym zakwasza się kamień słabym roztworem kwasu azotowego połączonego z gumą arabską i powleka farbą drukarską, która przylega do miejsc zarysowanych, nie zatrzymując się na uodpornionej na nią kwasem powierzchni kamienia.

