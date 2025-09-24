Jest nowy komendant stołecznej policji

Kierwiński o wakatach w policji: to wołało o pomstę do nieba Źródło: TVN24

O przekazaniu obowiązków szefa stołecznej policji KSP poinformowała w środę na platformie X. "O godzinie 15.00 w Komendzie Stołecznej Policji odbędzie się uroczysta zbiórka w związku z przekazaniem obowiązków na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi doktorowi Krzysztofowi Ogrońskiemu" – napisano.

Pracował w pionie kryminalnym

Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński zastąpi na stanowisku dotychczasowego komendanta – inspektora Dariusza Walichnowskiego. Ogroński do tej pory był zastępcą komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.

Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński Źródło: PAP/Leszek Szymański

Wrócił do policji z kilkuletniej emerytury. Służbę rozpoczął w prewencji, a następnie pracował w pionie kryminalnym. Związany był też m.in. z komisariatem w Serocku czy komendą w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ogroński jest również specjalistą od przestępczości wschodniej. Brał udział w wykrywaniu aktów sabotażu, w tym pożaru Hali Marywilskiej.