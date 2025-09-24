Jest nowy komendant stołecznej policji

O przekazaniu obowiązków szefa stołecznej policji KSP poinformowała w środę na platformie X. "O godzinie 15.00 w Komendzie Stołecznej Policji odbędzie się uroczysta zbiórka w związku z przekazaniem obowiązków na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi doktorowi Krzysztofowi Ogrońskiemu" – napisano.
Pracował w pionie kryminalnym
Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński zastąpi na stanowisku dotychczasowego komendanta – inspektora Dariusza Walichnowskiego. Ogroński do tej pory był zastępcą komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.
Wrócił do policji z kilkuletniej emerytury. Służbę rozpoczął w prewencji, a następnie pracował w pionie kryminalnym. Związany był też m.in. z komisariatem w Serocku czy komendą w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ogroński jest również specjalistą od przestępczości wschodniej. Brał udział w wykrywaniu aktów sabotażu, w tym pożaru Hali Marywilskiej.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański