Ludzkie szczątki w centrum Warszawy. "Mogą pochodzić z czasów II wojny światowej"

- Szczątki zostaną zabezpieczone i trafią do Zakładu Medycyny Sądowej - przekazał prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa najprawdopodobniej zostanie przekazana do prokuratury, tam będą podejmowane decyzje odnośnie ewentualnego wszczęcia postępowania i powołania biegłego antropologa. - Jego celem byłoby ustalenie w pierwszej kolejności: czy są to szczątki ludzkie, jak są datowane, ilu osób są to szczątki, czy noszą ślady działania osób trzecich, a jeśli tak to jaka jest ich charakterystyka - dodał Skiba.