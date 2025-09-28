Koniec przebudowy. Tramwaje wracają na most Gdański

Wymiana asfaltu na Słomińskiego (wideo z 14.08.2021) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracami objęty był odcinek torów od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do wjazdu na most Gdański. Roboty, które rozpoczęły się pod koniec czerwca, podzielone zostały na dwa odcinki – zachodni do wiaduktu przy Dworcu Gdańskim realizuje Strabag, a wschodni Tramwaje Warszawskie przeprowadzają własnymi siłami.

Przebudowa objęła ponad trzy kilometry toru. "Zauważalnym efektem robót będzie poprawa stanu infrastruktury. Na sporej długości została zmieniona konstrukcja torowiska na bezpodsypkową. Wykonane zostało nowe odwodnienie. Wymienione zostały szyny oraz – w dużej mierze – słupy wraz z siecią trakcyjną" - opisał w komunikacie Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Remont na Słomińskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Piesi będą mieć wygodniej

Jak zapewniły Tramwaje Warszawskie, zmiany odczują pasażerowie. "Przystanki tramwajowe Baseny Inflancka zostały przeniesione na drugą stronę ulicy Pamiętajcie o Ogrodach, co znacząco usprawni ruch pieszych. Przystanki są teraz bliżej centrum handlowego Arkadia, a piesi mają do pokonania – w najpopularniejszej relacji – mniejszy odcinek jezdni" - zaznaczył Urbanowicz.

Z kolei przystanki Dworzec Gdański zostały wydłużone. Prace objęły także poprawę bezpieczeństwa na dojściach do przystanków Park Traugutta. Tam przesunięte przejście dla pieszych w początkowym okresie będzie "chronione" wyspowymi progami spowalniającymi. Docelowo Zarząd Dróg Miejskich zbuduje tam sygnalizację świetlną wraz z priorytetem dla tramwajów.

"Poprawiła się także estetyka. Na odcinku od Dworca Gdańskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK 'Radosław' pojawił się zielony dywan w postaci rozchodnika" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie. Drugi odcinek torów – w stronę wjazdu na most Gdański – zazieleni się jesienią. Prace zostaną wykonane w ramach oddzielnego postępowania, jak zapewniono, nie będzie to powodowało przerw w kursowaniu tramwajów.

Remont na Słomińskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje wrócą na swoje trasy

Jak zapewniły Tramwaje Warszawskie, prace zakończą się zapowiadanym terminie, czyli w poniedziałek, 29 września. Wtedy tramwaje wrócą na Słomińskiego, most Gdański i Starzyńskiego, a także Międzyparkową. Tym samym na torach ponownie pojawi się "jedynka" – między Żeraniem Wschodnim/Annopolem a Placem Narutowicza; "szóstka" (Metro Młociny – Gocławek) i 28 (Dworzec Wschodni – Osiedle Górczewska).

"Osiemnastka" pozostanie na trasie objazdowej PKP Służewiec – Plac Narutowicza. Przestaną kursować autobusy linii Z-5 oraz tramwajowej 68. W zastępstwie za linie 68 i 18 przez most Gdański do pętli Żerań FSO zostanie skierowania linia 27.

Od 29 września będzie obowiązywać także nowa, stała organizacja ruchu. "Zmienił się układ pasów na skrzyżowaniu z ulicą Pamiętajcie o Ogrodach, co związane jest z przeniesieniem przystanków oraz przejść dla pieszych. Na nitce w kierunku ronda Zgrupowania AK 'Radosław' trzy pasy prowadzą teraz prosto, a z jednego kierowcy skręcają w prawo. Nie ma już skrętu w lewo. Z kolei na jezdni w stronę mostu Gdańskiego są dwa pasy do jazdy prosto i dwa do skrętu w lewo" - opisały Tramwaje Warszawskie.

Remont na Słomińskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje w alei "Solidarności"

Przy okazji remontu tramwajowego Zarząd Dróg Miejskich kończy jeden z etapów prac przy przebudowie układu komunikacyjnego alei "Solidarności", między aleją Jana Pawła II a Okopową. Jednym z elementów prac jest zmiana lokalizacji przystanków tramwajowych i autobusowych Wola-Ratusz.

Od poniedziałku tramwaje ponownie będą kursowały aleją "Solidarności" – między ulicą Okopową a Kinem Femina. Przywrócone zostanie kursowanie tramwajów linii: 13 (Kawęczyńska Bazylika – Cmentarz Wolski), 23 (Czynszowa – Nowe Bemowo) oraz uzupełniającej 66 (Piaski – Metro Ratusz-Arsenał). Na swoje standardowe trasy wrócą tramwaje linii: 20 (Boernerowo – Żerań FSO), 26 (Wiatraczna – Metro Młociny).

Zmienią się trasy linii: 25 – tramwaje ponownie będą kursowały skróconą trasą Annopol – Plac Starynkiewicza oraz 27 – składy tej linii pojadą między Cmentarzem Wolskim a pętlą Żerań FSO przez Most Gdański. Przestaną kursować autobusy zastępczej linii Z26 oraz uzupełniających tramwajowych 70 i 73.

"Jeszcze przez jakiś czas nieczynne pozostaną przystanki tramwajowe Wola-Ratusz przy Żelaznej. Tramwaje jadące w obu kierunkach nie będą tam się zatrzymywać" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Zmiany dotyczą również kierowców. Na nitce alei "Solidarności" w kierunku Okopowej znowu będą mieli dwa pasy ruchu. Przed skrzyżowaniem z Żelazną dojdzie do nich trzeci, a kierowcy pojadą jak przed przebudową. Za skrzyżowaniem pozostanie zamknięty pas przy torowisku tramwajowym. Z kolei na jezdni w stronę placu Bankowego wrócą już wszystkie pasy.