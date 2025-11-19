"Kierowco – nie rozjeżdżaj nam rozchodnika" - zaapelowały Tramwaje Warszawskie. Jak napisano, regularnie rozjeżdżane jest zielone torowisko na ulicy Nowowiejskiej, w sąsiedztwie Politechniki Warszawskiej.
"Nie pomagają ani poziome oznakowanie z linii ciągłych na pl. Politechniki, ani strefy buforowe z tłuczniem, ani specjalnie zamontowane odblaskowe 'kocie oczka'" - wymienili tramwajarze w poście, opublikowanym w mediach społecznościowych.
Efektem jest zniszczony rozchodnik i uszkodzona infrastruktura. Niektórzy z kierowców utykają też w torowisku.
Tramwajarze proszą kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie pionowe i poziome.
Rozjeżdżony rozchodnik na torowisku przy Nowowiejskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie