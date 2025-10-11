Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zapuszczona kamienica w prestiżowej lokalizacji. Wiemy, co ją czeka

|
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kamienica przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Przed wojną pod adresem Nowy Świat 58 znajdował się luksusowy hotel Savoy ze słynnym dansingiem. W latach 90. kamienica stała się siedzibą prywatnej uczelni, która kształciła dziennikarzy. Jak udało nam się ustalić, pusty i niszczejący budynek będzie miał nowego gospodarza. Przejmie go w całości.

Budynek powstawał w latach 1904-05 z myślą o hotelu. Miał aż pięć pięter, więc górował nad otoczeniem. Imponował też bogactwem secesyjnego stylu. Na elewacji - przede wszystkim na wysuniętym względem pierzei pierwszym piętrze - wyrażały go metalowe ornamenty, a w środku podkreślały młodopolskie freski i witraże. W parterze działały zakład fryzjerski i sklep z ubraniami dla panów. Kondygnację wyżej znajdowała się restauracja, w której uruchomiono pierwszy w Warszawie dansing. W centralnej części budynku była okrągła klatka schodowa, w środku której jeździła winda. Hotelowym gościom Savoy oferował około 60 pokoi.

Kamienice przy Nowym Świecie 56 i 58, zestawienie z lat 1938 i 2025
Kamienice przy Nowym Świecie 56 i 58, zestawienie z lat 1938 i 2025
Źródło: Referat Gabarytów UM; tvnwarszawa.pl

Przetrwała bomby, w latach 50. obniżona

Kamienica przetrwała niemieckie bombardowania w 1939 roku w dobrym stanie. Została wypalona podczas Powstania Warszawskiego, ale mury ocalały. Po wojnie zapadała jednak decyzja o ujednoliceniu wysokości budynków na tym odcinku Nowego Światu. Dlatego została obniżona do skromnych dwóch pięter. Zdobną elewację uproszczono w duchu socrealizmu.

W połowie lat 90. zainstalowała się tam prywatna Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza. Funkcjonowała tam do 2013 roku. Pozostała po niej rzeźba, odwzorowująca głowę patrona uczelni, przy drzwiach wejściowych. Ojca polskiego reportażu upamiętnia także tablica.

Po likwidacji szkoły w parterze działy jeszcze klub, który odwoływał się do historycznej nazwy Savoy, oraz hinduska restauracja. Po wyprowadzce restauratorów szyby zaklejono plakatami, a ściany wymazano bohomazami. By tynk nie spadał na głowy przechodniów, kilka metrów nad ziemią zainstalowano metalową siatkę. Od paru lat budynek jest pusty i zamknięty. Niebawem ma się to zmienić.

Kamienica przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

"Prestiżowa i funkcjonalna lokalizacja" dla urzędu

Jak dowiadujemy się w ratuszu, wobec będącego własnością skarbu państwa budynku, jest bardzo konkretny plan.

- Z uwagi na znakomitą lokalizację i duży potencjał budynku, szukaliśmy dla niego odpowiedniego przeznaczenia. Swoje zainteresowanie nieruchomością zgłosił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - zdradza Marzena Gawkowska z biura prasowego ratusza.

- We wrześniu do miasta wpłynął formalny wniosek o ustanowienie przez prezydenta Warszawy, który działa w tym przypadku jako starosta, prawa trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzasadnił swój wniosek faktem, że nie dysponuje obecnie własną siedzibą - poszczególne wydziały urzędu rozmieszczone są w różnych lokalizacjach na terenie Warszawy - dodaje Gawkowska.

Przytacza też argumentację urzędu konserwatora: "Nieruchomość, ze względu na swoje położenie przy reprezentacyjnej ulicy Nowy Świat oraz odpowiedni metraż budynku, stanowić może prestiżową i funkcjonalną lokalizację dla całego urzędu, umożliwiając skupienie wszystkich jednostek w jednym miejscu. Przejęcie nieruchomości w trwały zarząd przez MWKZ pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobu Skarbu Państwa, przy jednoczesnym zachowaniu walorów historycznych i urbanistycznych tej części miasta.”

Postępowanie w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu prowadzone jest w stołecznym ratuszu. Dziś mazowiecki konserwator urzęduje kawałek dalej - w Pałacu Branickich przy Nowym Świecie 18/20.

Hotel Savoy w Warszawie, widok fasady, 1906r.
Hotel Savoy w Warszawie, widok fasady, 1906r.
Źródło: "Przegląd Techniczny", Wikipedia, domena publiczna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Salon kosmetyczny zamiast kultury. Prestiżowa porażka i zerwana umowa

Salon kosmetyczny zamiast kultury. Prestiżowa porażka i zerwana umowa

Piotr Bakalarski
Ministerstwo chce słynną kamienicę. Przetargu nie będzie

Ministerstwo chce słynną kamienicę. Przetargu nie będzie

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Historia WarszawyHistoriaInwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Okolice
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Śródmieście
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
Praga Północ
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też posłuchasz Chopina
Śródmieście
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
Śródmieście
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
Okolice
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
Okolice
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Włochy
Adam Kałduński
Kolejny Polak w Konkursie Chopinowskim. "Pasja zrodziła się we mnie sama"
Maciej Wacławik
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
Bielany
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
Okolice
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Okolice
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
Okolice
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
Bielany
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
Bielany
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego
Okolice
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
Śródmieście
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański otwarty. Pół tysiąca drzew, pomosty i wiaty piknikowe
Białołęka
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
Śródmieście
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
Mokotów
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
Okolice
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
Włochy
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki