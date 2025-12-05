Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku

|
Dworzec Centralny w 1987 roku
Dworzec Centralny w latach 80. XX wieku
Źródło: Werner Huber
Piątego grudnia 2025 roku mija równo 50 lat od oficjalnego otwarcia dworca Warszawa Centralna. Pół wieku temu obiekt zachwycał swoją nowoczesnością, a jego ekspresyjna, z daleko wysuniętym dachem bryła zdobyła uznanie architektów nie tylko w Polsce.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Dworzec Centralny im. Stanisława Moniuszki w Warszawie został otwarty piątego grudnia 1975 roku. W uroczystości brali udział najważniejsi przedstawiciele władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na czele z I sekretarzem PZPR Edwardem Gierkiem.
  • Jak na połowę lat 70. XX wieku obiekt był bardzo nowoczesny. Posiadał system nagłośnieniowy oraz telewizję przemysłową wyposażoną w kilkadziesiąt kamer. Ale na przełomie wieków był już tak zaniedbany, że na poważnie planowano jego rozbiórkę.
  • Szwajcarski krytyk architektury Werner Huber określił niegdyś Dworzec Centralny mianem "prawdziwej perły na szynach". Teraz podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z czasu, kiedy zobaczył obiekt po raz pierwszy. Dzięki jego uprzejmości publikujemy również archiwalne zdjęcia dworca wykonane w drugiej połowie lat 80. XX wieku.

Dla Warszawy była to jedna z najważniejszych inwestycji od zakończenia drugiej wojny światowej. Poprzedni Dworzec Główny, który był najważniejszą stacją kolejową polskiej stolicy, został wysadzony w powietrze przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Choć już w 1946 roku Biuro Odbudowy Stolicy wyznaczyło teren pod obecnym Dworcem Centralnym jako docelowe miejsce dla nowej stacji, ta przez kolejne lata nie powstawała. Rolę centralnego dworca pełniła Warszawa Główna Osobowa przy ulicy Towarowej. W latach 50. w wyznaczonym miejscu powstała tymczasowa stacja, która funkcjonowała z przerwą aż do wybudowania obecnego obiektu.

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Okolice
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Okolice
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
Okolice
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Śródmieście
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Okolice
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Jezdnia serwisowa przy ulicy Bertolta Brechta
Drogowcy zasłupkowali drogę, nauczycielki nie mają gdzie parkować
Mateusz Mżyk
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Głodzony, przetrzymywany w brudzie. Szukają właściciela
Okolice
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki