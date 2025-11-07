Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii

Rafał Trzaskowski o budowie stadionu Polonii Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na ostatniej sesji Rady Warszawy, w połowie października, radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2055. Przesunięcia budżetowe uwzględniały m.in. duże inwestycje sportowe. W przeciwieństwie do hali na Skrze przy Wawelskiej, kompleks Polonii przy Konwiktorskiej nie budził niczyich kontrowersji.

Modernizacja Ośrodka Polonii, która ma być prowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jest obecnie w przygotowaniu. W piątek ratusz ogłosił, że do udziału w postępowaniu zgłosiły się cztery podmioty: konsorcjum Acciona Concesiones z Mostostalem Warszawa, STRABAG, Project Development 4 oraz DORACO.

"W ramach prowadzonego postępowania przetargowego urząd miasta przeprowadził negocjacje (ekonomiczne, prawne i techniczne). Teraz, dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie miasta na ostatniej sesji rady miasta, możliwe stało się zaproszenie partnerów do składania ofert" - wyjaśnił stołeczny ratusz.

Trzy etapy inwestycji

Nowy kompleks Polonii obejmie stadion na około 16 tysięcy widzów, halę sportową, Centrum Wsparcia Sportu, plac miejski oraz trzypoziomowy parking podziemny. Ratusz podkreśla, że miasto realizuje projekt w ścisłej współpracy z klubem Polonia Warszawa, aby umożliwić drużynie rozgrywanie meczów domowych także w trakcie prac budowlanych.

Urzędnicy zaznaczają, że projektowanie rozpocznie się po podpisaniu umowy o partnerstwie.

Budowa będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy obejmuje parking podziemny, halę sportową i Centrum Wsparcia Sportu. Ma ruszyć około 14 miesięcy po podpisaniu umowy i potrwać maksymalnie 28 miesięcy. Następnie realizowany będzie drugi etap, czyli budowa trzech trybun stadionu, również potrwa do 28 miesięcy. Zakończeniem przedsięwzięcia będzie budowa trybuny zachodniej, przewidzianej na 16 miesięcy po zakończeniu poprzedniego etapu.

"Ostateczny termin realizacji całej inwestycji będzie zależał od wybranej oferty, ponieważ czas wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny" - podkreśla stołeczny ratusz.

Stadion Polonii Warszawa na wizualizacjach Wizualizacja stadionu Polonii Źródło: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło: UM Warszawa

Prognoza kosztów

Urzędniczy tłumaczą, że formuła PPP pozwala Warszawie realizować inwestycję bez angażowania pełnych środków budżetowych na etapie budowy. Partnerstwo zakłada, że to prywatny partner wybuduje całość kompleksu. Na podziemnym parkingu i CWS będzie zarabiał, zarządzając nimi przez 20 lat, a hala i stadion pozostaną w zarządzie Aktywnej Warszawy. Co roku miasto będzie płacić za to partnerowi określoną kwotę.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją oszacowano na 832 miliony złotych.