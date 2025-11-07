Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii

Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Rafał Trzaskowski o budowie stadionu Polonii
Źródło: TVN24
Do udziału w postępowaniu na realizację kompleksu sportowego przy ulicy Konwiktorskiej zgłosiły się cztery konsorcja. Podzielona na etapy inwestycja będzie prowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na ostatniej sesji Rady Warszawy, w połowie października, radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2055. Przesunięcia budżetowe uwzględniały m.in. duże inwestycje sportowe. W przeciwieństwie do hali na Skrze przy Wawelskiej, kompleks Polonii przy Konwiktorskiej nie budził niczyich kontrowersji.

Modernizacja Ośrodka Polonii, która ma być prowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jest obecnie w przygotowaniu. W piątek ratusz ogłosił, że do udziału w postępowaniu zgłosiły się cztery podmioty: konsorcjum Acciona Concesiones z Mostostalem Warszawa, STRABAG, Project Development 4 oraz DORACO.

"W ramach prowadzonego postępowania przetargowego urząd miasta przeprowadził negocjacje (ekonomiczne, prawne i techniczne). Teraz, dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie miasta na ostatniej sesji rady miasta, możliwe stało się zaproszenie partnerów do składania ofert" - wyjaśnił stołeczny ratusz.  

Trzy etapy inwestycji

Nowy kompleks Polonii obejmie stadion na około 16 tysięcy widzów, halę sportową, Centrum Wsparcia Sportu, plac miejski oraz trzypoziomowy parking podziemny. Ratusz podkreśla, że miasto realizuje projekt w ścisłej współpracy z klubem Polonia Warszawa, aby umożliwić drużynie rozgrywanie meczów domowych także w trakcie prac budowlanych.

Urzędnicy zaznaczają, że projektowanie rozpocznie się po podpisaniu umowy o partnerstwie.

Budowa będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy obejmuje parking podziemny, halę sportową i Centrum Wsparcia Sportu. Ma ruszyć około 14 miesięcy po podpisaniu umowy i potrwać maksymalnie 28 miesięcy. Następnie realizowany będzie drugi etap, czyli budowa trzech trybun stadionu, również potrwa do 28 miesięcy. Zakończeniem przedsięwzięcia będzie budowa trybuny zachodniej, przewidzianej na 16 miesięcy po zakończeniu poprzedniego etapu.

"Ostateczny termin realizacji całej inwestycji będzie zależał od wybranej oferty, ponieważ czas wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny" - podkreśla stołeczny ratusz.

Stadion Polonii Warszawa na wizualizacjach
Wizualizacja stadionu Polonii
Wizualizacja stadionu Polonii
Źródło: UM Warszawa
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Źródło: UM Warszawa
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Źródło: UM Warszawa
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Źródło: UM Warszawa
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Źródło: UM Warszawa

Prognoza kosztów

Urzędniczy tłumaczą, że formuła PPP pozwala Warszawie realizować inwestycję bez angażowania pełnych środków budżetowych na etapie budowy. Partnerstwo zakłada, że to prywatny partner wybuduje całość kompleksu. Na podziemnym parkingu i CWS będzie zarabiał, zarządzając nimi przez 20 lat, a hala i stadion pozostaną w zarządzie Aktywnej Warszawy. Co roku miasto będzie płacić za to partnerowi określoną kwotę.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją oszacowano na 832 miliony złotych.

Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: JSK / kspolonia.pl

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Okolice
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. Zamiast hamulca wcisnęła gaz
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowana droga wojewódzka
Okolice
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Śródmieście
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę zamykają Dworzec Centralny, co się zmieni?
Śródmieście
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Okolice
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Śródmieście
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym
Maria Pankowska
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz: ostatnie dni były wręcz katastrofalne. Chce spotkania
Dariusz Gałązka
50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało
Okolice
Protestujący mieszkańcu pojawili się w urzędzie
"Utracą około 40 miejsc postojowych". Mieszkańcy protestują
Żoliborz
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
Śródmieście
Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34
Przed wojną produkowali tu mydło, teraz będą mieszkania
Praga Północ
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Jeden z największych szpitali przekłada hospitalizacje na przyszły rok
Ochota
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki