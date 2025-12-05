Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż 5 grudnia 1975 roku

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy Dworca Centralnego o jego obecnym wyglądzie
Źródło: TVN24
Równo 50 lat temu otwarty został Dworzec Centralny. - Czuję satysfakcję, kiedy tutaj przychodzę. Jest on ładniejszy niż był 5 grudnia 1975 roku - mówi Kazimierz Zawałło, jeden z budowniczych dworca Warszawa Centralna.

Dworzec Centralny im. Stanisława Moniuszki obchodzi w piątek swoje 50. urodziny. Został otwarty piątego grudnia 1975 roku. Dla Warszawy była to jedna z najważniejszych inwestycji od zakończenia drugiej wojny światowej.

- Czuję satysfakcję jak tutaj przychodzę. Jest on ładniejszy niż był 5 grudnia 1975 roku. Została zabudowana przestrzeń na hallu głównym. Z uwagi na skrócony okres budowy z 10 lat na 1100 dni, pewnych elementów, które były zaprojektowane, nie wykonano - wspominał w rozmowie z reporterem TVN24 Kazimierz Zawałło. - Dziś wygląda pięknie, zdrowo i spełnia doskonale swoje założone funkcje - ocenił.

Jak zaznaczył, zanim ruszyła budowa Dworca Centralnego powstało wiele różnych projektów. - Tutaj długie lata, aż do roku 1972 istniała wielka dziura w ziemi. Istniał przystanek kolei podmiejskiej Warszawa Śródmieście - dodał.

- Wcześniej był Dworzec Główny, który był w ostatnich latach 30. budowany i nieukończony. Niemcy go w czasie wojny spalili i zbombardowali. Został on rozebrany po wojnie, a jego funkcję dworca obsługującego pociągi dalekobieżne i międzynarodowe przejął dworzec Warszawa Główna Osobowa przy ulicy Towarowej, zbudowany w latach 40. - przypomniał Zawałło.

Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku
Źródło: NAC
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dowiedz się więcej:

"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku

Obchody 50. urodzin Dworca Centralnego

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas inauguracji obchodów 50-lecia istnienia dworca Warszawa Centralna podkreślił, że z miejscem tym wielu pasażerów łączą pozytywne wspomnienia.

- Tutaj kogoś poznali, przyjechał ktoś ważny na kogo się czekało, czasem wracali z ważnych wydarzeń w Warszawie, które się pamięta do końca życia - powiedział. Przyznał, że Dworzec Centralny miał lepsze i gorsze momenty. - Nie zawsze tu było bezpiecznie, ale ta sytuacja się zmieniała pod względem estetycznym, funkcjonalnym, nowoczesności, sprawności obsługi podróżnych - podkreślił.

Minister przekonywał, że Dworzec Warszawa Centralna musi być przede wszystkim funkcjonalny. - Każdy musi się tu czuć dobrze, bez względu na to, czy jest młodym, super sprawnym człowiekiem, czy ma ograniczone możliwości poruszania się. Ważne jest to, żeby każdy mógł tu szybko i sprawnie przemieścić się i bez żadnych problemów przyjechać i odjechać - powiedział.

Dodał, że z okazji rocznicy życzy dworcowi, żeby "jak najwięcej pociągów tu przyjeżdżało, żeby zawsze były punktualne, żeby zawsze pasażerowie z Warszawy Centralnej wywozili pozytywne wspomnienia". - Jeżeli ktoś ma tu kogoś poznać, to tylko wspaniałe osoby. Życzę, żeby jak najwięcej osób tutaj się zakochało - powiedział minister.

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Źródło: Rafał Guz / PAP

"Dworzec musi spełniać dużo szersze funkcje"

Pytany o remont linii średnicowej, na której położony jest Dworzec Centralny, minister zwrócił uwagę, że będzie on związany z remontem Dworca Warszawa Wschodnia i z uzgodnieniami z miastem Warszawa.

- Na ten ważny remont czeka Warszawa Centralna i cała Warszawa. Wszystkie remonty, które tutaj się odbywają muszą mieć swoją kaskadowość działań. PKP Polskie Linie Kolejowe porządkują tempo prac. Pamiętamy Warszawę Zachodnią, to co było kluczem w 2012 i 2014 roku, to wkomponowanie komunikacji miejskiej, Tramwajów Warszawskich oraz kolei dużych prędkości oraz Tunelu Odolanowskiego, który musiał być wkomponowany w przebudowę stacji Warszawa Zachodnia. I tak samo musi stać się z tunelem średnicowym. Dbam o to i współpracuję w taki sposób z PKP PLK, aby wszystkie te kilkusetmilionowe, a czasem miliardowe inwestycje, które są realizowane w PKP Polskich Liniach Kolejowych miały właściwą kolejność - podkreślił Klimczak.

Przekazał, że PKP pracuje nad tym, żeby Dworzec Warszawa Centralna był jeszcze bardziej nowoczesny, ale przy zachowaniu wszystkich walorów zabytkowych. - PKP ma tutaj wiele miejsca do popisu. Przede wszystkim, żeby były tutaj usługi, których potrzebują pasażerowie, osoby, które funkcjonują blisko tego dworca, bo nie tylko ci, którzy podróżują koleją korzystają z tego dworca. Ten dworzec musi spełniać dużo szersze funkcje, niż te które zakładali jego budowniczowie 50 lat temu - mówił minister.

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Źródło: Rafał Guz / PAP

Ponad miliard pasażerów

Prezes PKP S.A. Alan Beroud wskazał, że Dworzec Centralny był przygotowany na obsługę 100 tysięcy pasażerów dziennie. - Od samego początku (istnienia - red.) obsłużył ponad miliard pasażerów. Dalej spełnia wszystkie normy, myślę, że śmiało możemy patrzeć z szacunkiem na jego historię, ale też z dumą na jego przyszłość - uważa Beroud.

Przypomniał, że ostatnio na Dworcu Centralnym zostały wprowadzone zmiany dotyczące rozjazdów. - Dworzec został też wysprzątany i oczyszczony. Na pewno taka gruntowna modernizacja dworca nastąpi w czasie, kiedy będzie budowany tunel średnicowy. Przy tej okazji będziemy starali się ten dworzec zmodernizować tak, żeby mógł on pełnić dodatkowe funkcje. Będą one związane z odprawą pasażerów - poinformował prezes PKP.

- Będziemy starali się wprowadzić dodatkowe strefy dla pasażerów, żeby był on dużo bardziej przyjazny zarówno pasażerom, jak i pasażerom z niepełnosprawnościami - dodał.

Zapewnił, że do tego czasu PKP będą starały się unowocześniać Dworzec Centralny. - Planujemy, że do czerwca przyszłego roku powstanie na dworcu strefa dziecięca. Dzisiaj uruchomiliśmy nową wyspę Warsa - powiedział Beroud.

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Źródło: Rafał Guz / PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz / PAP

Udostępnij:
TAGI:
KolejHistoriaHistoria Warszawy
Czytaj także:
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Okolice
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Okolice
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Nowa koncepcja toru kolarskiego. Z nietypowym basenem w środku
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Okolice
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Okolice
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
Okolice
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki