Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż 5 grudnia 1975 roku

Budowniczy Dworca Centralnego o jego obecnym wyglądzie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dworzec Centralny im. Stanisława Moniuszki obchodzi w piątek swoje 50. urodziny. Został otwarty piątego grudnia 1975 roku. Dla Warszawy była to jedna z najważniejszych inwestycji od zakończenia drugiej wojny światowej.

- Czuję satysfakcję jak tutaj przychodzę. Jest on ładniejszy niż był 5 grudnia 1975 roku. Została zabudowana przestrzeń na hallu głównym. Z uwagi na skrócony okres budowy z 10 lat na 1100 dni, pewnych elementów, które były zaprojektowane, nie wykonano - wspominał w rozmowie z reporterem TVN24 Kazimierz Zawałło. - Dziś wygląda pięknie, zdrowo i spełnia doskonale swoje założone funkcje - ocenił.

Jak zaznaczył, zanim ruszyła budowa Dworca Centralnego powstało wiele różnych projektów. - Tutaj długie lata, aż do roku 1972 istniała wielka dziura w ziemi. Istniał przystanek kolei podmiejskiej Warszawa Śródmieście - dodał.

- Wcześniej był Dworzec Główny, który był w ostatnich latach 30. budowany i nieukończony. Niemcy go w czasie wojny spalili i zbombardowali. Został on rozebrany po wojnie, a jego funkcję dworca obsługującego pociągi dalekobieżne i międzynarodowe przejął dworzec Warszawa Główna Osobowa przy ulicy Towarowej, zbudowany w latach 40. - przypomniał Zawałło.

Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC Dworzec Centralny w latach 70. XX wieku Źródło: NAC

Obchody 50. urodzin Dworca Centralnego

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas inauguracji obchodów 50-lecia istnienia dworca Warszawa Centralna podkreślił, że z miejscem tym wielu pasażerów łączą pozytywne wspomnienia.

- Tutaj kogoś poznali, przyjechał ktoś ważny na kogo się czekało, czasem wracali z ważnych wydarzeń w Warszawie, które się pamięta do końca życia - powiedział. Przyznał, że Dworzec Centralny miał lepsze i gorsze momenty. - Nie zawsze tu było bezpiecznie, ale ta sytuacja się zmieniała pod względem estetycznym, funkcjonalnym, nowoczesności, sprawności obsługi podróżnych - podkreślił.

Minister przekonywał, że Dworzec Warszawa Centralna musi być przede wszystkim funkcjonalny. - Każdy musi się tu czuć dobrze, bez względu na to, czy jest młodym, super sprawnym człowiekiem, czy ma ograniczone możliwości poruszania się. Ważne jest to, żeby każdy mógł tu szybko i sprawnie przemieścić się i bez żadnych problemów przyjechać i odjechać - powiedział.

Dodał, że z okazji rocznicy życzy dworcowi, żeby "jak najwięcej pociągów tu przyjeżdżało, żeby zawsze były punktualne, żeby zawsze pasażerowie z Warszawy Centralnej wywozili pozytywne wspomnienia". - Jeżeli ktoś ma tu kogoś poznać, to tylko wspaniałe osoby. Życzę, żeby jak najwięcej osób tutaj się zakochało - powiedział minister.

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny Źródło: Rafał Guz / PAP

"Dworzec musi spełniać dużo szersze funkcje"

Pytany o remont linii średnicowej, na której położony jest Dworzec Centralny, minister zwrócił uwagę, że będzie on związany z remontem Dworca Warszawa Wschodnia i z uzgodnieniami z miastem Warszawa.

- Na ten ważny remont czeka Warszawa Centralna i cała Warszawa. Wszystkie remonty, które tutaj się odbywają muszą mieć swoją kaskadowość działań. PKP Polskie Linie Kolejowe porządkują tempo prac. Pamiętamy Warszawę Zachodnią, to co było kluczem w 2012 i 2014 roku, to wkomponowanie komunikacji miejskiej, Tramwajów Warszawskich oraz kolei dużych prędkości oraz Tunelu Odolanowskiego, który musiał być wkomponowany w przebudowę stacji Warszawa Zachodnia. I tak samo musi stać się z tunelem średnicowym. Dbam o to i współpracuję w taki sposób z PKP PLK, aby wszystkie te kilkusetmilionowe, a czasem miliardowe inwestycje, które są realizowane w PKP Polskich Liniach Kolejowych miały właściwą kolejność - podkreślił Klimczak.

Przekazał, że PKP pracuje nad tym, żeby Dworzec Warszawa Centralna był jeszcze bardziej nowoczesny, ale przy zachowaniu wszystkich walorów zabytkowych. - PKP ma tutaj wiele miejsca do popisu. Przede wszystkim, żeby były tutaj usługi, których potrzebują pasażerowie, osoby, które funkcjonują blisko tego dworca, bo nie tylko ci, którzy podróżują koleją korzystają z tego dworca. Ten dworzec musi spełniać dużo szersze funkcje, niż te które zakładali jego budowniczowie 50 lat temu - mówił minister.

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny Źródło: Rafał Guz / PAP

Ponad miliard pasażerów

Prezes PKP S.A. Alan Beroud wskazał, że Dworzec Centralny był przygotowany na obsługę 100 tysięcy pasażerów dziennie. - Od samego początku (istnienia - red.) obsłużył ponad miliard pasażerów. Dalej spełnia wszystkie normy, myślę, że śmiało możemy patrzeć z szacunkiem na jego historię, ale też z dumą na jego przyszłość - uważa Beroud.

Przypomniał, że ostatnio na Dworcu Centralnym zostały wprowadzone zmiany dotyczące rozjazdów. - Dworzec został też wysprzątany i oczyszczony. Na pewno taka gruntowna modernizacja dworca nastąpi w czasie, kiedy będzie budowany tunel średnicowy. Przy tej okazji będziemy starali się ten dworzec zmodernizować tak, żeby mógł on pełnić dodatkowe funkcje. Będą one związane z odprawą pasażerów - poinformował prezes PKP.

- Będziemy starali się wprowadzić dodatkowe strefy dla pasażerów, żeby był on dużo bardziej przyjazny zarówno pasażerom, jak i pasażerom z niepełnosprawnościami - dodał.

Zapewnił, że do tego czasu PKP będą starały się unowocześniać Dworzec Centralny. - Planujemy, że do czerwca przyszłego roku powstanie na dworcu strefa dziecięca. Dzisiaj uruchomiliśmy nową wyspę Warsa - powiedział Beroud.

Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny Źródło: Rafał Guz / PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD