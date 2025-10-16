Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Trwa protest taksówkarzy, mogą być utrudnienia

Protest taksówkarzy w Warszawie
Protest taksówkarzy w Warszawie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
W Warszawie trwa protest taksówkarzy. Demonstranci domagają się zwrócenia uwagi na konieczność regulacji rynku przewozów oraz bezpieczeństwo pasażerów. W związku z manifestacją na niektórych ulicach mogą występować utrudnienia.

W czwartek od godzin porannych w Warszawie trwa ogólnopolska akcja protestacyjna środowisk taksówkarzy. Zaplanowana jest do godziny 14.

Chcą, by kierowcy posługiwali się językiem polskim

Celem czwartkowego zgromadzenia jest - jak informują organizatorzy - zwrócenie uwagi na konieczność regulacji rynku przewozów oraz bezpieczeństwo pasażerów. "Wśród postulatów protestujących znajduje się m.in. obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, wymóg posługiwania się językiem polskim przez kierowców oraz skuteczna weryfikacja kandydatów przez organy administracyjne" - czytamy na stronie organizatora wydarzenia.

W ramach protestu uczestnicy chcą złożyć dokumenty ze stanowiskiem środowiska taksówkarskiego do władz państwowych - w tym do prezydenta Polski, marszałka Sejmu, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Trwa protest taksówkarzy. Są utrudnienia

W związku ze zgromadzeniem przewidywane są czasowe utrudnienia w ruchu, mogą one wystąpić:

  • na ulicy Marszałkowskiej (m.in. rondo Dmowskiego, plac Konstytucji);
  • na ul. Pięknej (od Alej Ujazdowskich), przez ul. Koszykową do Chałubińskiego;
  • w Al. Jerozolimskich (w obszarze ronda de Gaulle’a i ul. Chałubińskiego);
  • na ul. Chałubińskiego w kierunku Alej Jerozolimskich;
  • na placu Trzech Krzyży;
  • przy ulicy Wiejskiej oraz ul. Matejki.

Protest organizuje NSZZ "Solidarność" Taksówkarzy Zawodowych Warszawy.

Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"

Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"

Dariusz Gałązka
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów

Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

