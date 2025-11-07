W dniu Święta Niepodległości kilka godzin bez żeglugi po Wiśle

Wisła w rejonie mostu Południowego - stan rzeki 1 września Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas odbywającego się Święta Niepodległości osoby korzystające z drogi wodnej odcinku warszawskiego mogą spodziewać się utrudnień w ruchu wodnym.

W dniu 11 listopada 2025 roku w godzinach 14 – 21 droga wodna Wisły zostanie zamknięta na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie.

Policjanci Komisariatu Rzecznego w Warszawie apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętaj:

w trakcie przekraczania mostu nie wychylaj się przez barierkę, utrata równowagi może spowodować upadek z wysokości;

pomimo sprzyjającej jesiennej aury woda w rzece jest zimna, zbyt długie przebywanie w wodzie grozi wychłodzeniem i hipotermią;

jeśli planujesz odpoczynek nad brzegiem Wisły pamiętaj aby pozostawić po sobie porządek;

gdy widzisz sytuację zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub porządku publicznego dzwoń pod numer alarmowy 112.

Komunikat Nawigacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGLĄDAJ: TVN24 HD