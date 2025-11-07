W dniu Święta Niepodległości kilka godzin bez żeglugi po Wiśle

Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas odbywającego się Święta Niepodległości osoby korzystające z drogi wodnej odcinku warszawskiego mogą spodziewać się utrudnień w ruchu wodnym.
W dniu 11 listopada 2025 roku w godzinach 14 – 21 droga wodna Wisły zostanie zamknięta na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie.
Policjanci Komisariatu Rzecznego w Warszawie apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętaj:
- w trakcie przekraczania mostu nie wychylaj się przez barierkę, utrata równowagi może spowodować upadek z wysokości;
- pomimo sprzyjającej jesiennej aury woda w rzece jest zimna, zbyt długie przebywanie w wodzie grozi wychłodzeniem i hipotermią;
- jeśli planujesz odpoczynek nad brzegiem Wisły pamiętaj aby pozostawić po sobie porządek;
- gdy widzisz sytuację zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub porządku publicznego dzwoń pod numer alarmowy 112.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl