Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

W dniu Święta Niepodległości kilka godzin bez żeglugi po Wiśle

Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Wisła w rejonie mostu Południowego - stan rzeki 1 września
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada droga wodna rzeki Wisły na odcinku warszawskim będzie zamknięta.

Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas odbywającego się Święta Niepodległości osoby korzystające z drogi wodnej odcinku warszawskiego mogą spodziewać się utrudnień w ruchu wodnym.

 W dniu 11 listopada 2025 roku w godzinach 14 – 21 droga wodna Wisły zostanie zamknięta na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie.

Policjanci Komisariatu Rzecznego w Warszawie apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętaj:

  • w trakcie przekraczania mostu nie wychylaj się przez barierkę, utrata równowagi może spowodować upadek z wysokości;
  • pomimo sprzyjającej jesiennej aury woda w rzece jest zimna, zbyt długie przebywanie w wodzie grozi wychłodzeniem i hipotermią;
  • jeśli planujesz odpoczynek nad brzegiem Wisły pamiętaj aby pozostawić po sobie porządek;
  • gdy widzisz sytuację zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub porządku publicznego dzwoń pod numer alarmowy 112.
Komunikat Nawigacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Komunikat Nawigacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
WisłaŚwięto Niepodległości
Czytaj także:
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę zamykają Dworzec Centralny, co się zmieni?
Śródmieście
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Okolice
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Śródmieście
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym
Maria Pankowska
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz: ostatnie dni były wręcz katastrofalne. Chce spotkania
Dariusz Gałązka
50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało
Okolice
Protestujący mieszkańcu pojawili się w urzędzie
"Utracą około 40 miejsc postojowych". Mieszkańcy protestują
Żoliborz
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
Śródmieście
Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34
Przed wojną produkowali tu mydło, teraz będą mieszkania
Praga Północ
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Jeden z największych szpitali przekłada hospitalizacje na przyszły rok
Ochota
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Śródmieście
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
Okolice
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
Śródmieście
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Biegi Niepodległości w Warszawie
Zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób
Śródmieście
Sprawcy rozboju w areszcie
Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli
Ochota
Tydzień bez tramwajów na Jelonkach
Utrudnienia na Modlińskiej, Powstańców Śląskich, Słomińskiego
Śródmieście
Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice
Praga Północ
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
"Kontrowersyjny plan", "opór społeczny". Komu przeszkadza ten tramwaj
Piotr Bakalarski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki