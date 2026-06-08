Prywatna stołówka na UW zamknięta "z przyczyn technicznych"
O zamknięciu BUWBAR-u poinformowali studenci i studentki związani z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Tę informację potwierdził reporter tvnwarszawa.pl, który był na miejscu w poniedziałek około godziny 9. Na drzwiach wejściowych pojawiła się kartka z informacją o tym, że z przyczyn technicznych lokal jest zamknięty. Nie wiadomo, kiedy ponownie zostanie otwarty.
O przyczyny zamknięcia BUWBAR-u zapytaliśmy w biurze prasowym Uniwersytetu Warszawskiego. Czekamy na odpowiedź.
Nowy lokal na UW
Na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej, w miejscu dawnego bistra Rewers, miała powstać stołówka prowadzona przez uczelnię. Taką deklarację złożyli w 2023 roku rektor UW profesor Alojzy Nowak i kanclerz Robert Grey. Lokal z tanimi obiadami miał otworzyć się już w roku akademickim 2024/2025. Wkrótce okazało się to nierealne.
Uczelnia poszła inną drogą. W ramach przetargu wydzierżawiła przestrzeń na jadłodajnię prywatnemu podmiotowi. Tuż przed majówką oficjalnie otwarto BUWBAR Street Food & Event Hall.
BUWBAR to urządzony w stylu loftowym food court. Posiada kilka stoisk (kiosków), oferujących dania inspirowane smakami różnych zakątków świata. Jest też bar z koktajlami.
Awantura o stołówkę
Otwarcie BUWBAR-u stało się powodem konfliktu między władzami uczelni a studentami i studentkami zrzeszonymi przy OZZ Inicjatywa Pracownicza. Uniwersytet potępił oficjalnie ich działania i zapowiedział konsekwencje prawne.
Protestujący zarzucają rektorowi UW profesorowi Alojzemu Nowakowi i kanclerzowi Robertowi Grey'owi, że nie wywiązali się z obietnicy uruchomienia publicznej stołówki.