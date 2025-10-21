Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego 

Finaliści Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego.

Urodzony w 1997 roku Eric Lu przez lata dzielił swój czas między Berlinem a Bostonem, często koncertując w Europie i Stanach Zjednoczonych. Grał między innymi z orkiestrami Chicago Symphony, London Symphony, Boston Symphony i Los Angeles Philharmonic. W 2018 roku, mając 20 lat, zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. Wydał dwa albumy w wytwórni Warner Classics, nagrywając dzieła Schuberta, Chopina, Schumanna i Brahmsa.

Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego Źródło: Wojciech Grzędziński / NIFC

W Konkursie Chopinowskim wystąpił po raz drugi. W 2015 roku Amerykanin zajął 4. miejsce. Przed III etapem Konkursu Chopinowskiego duże poruszenie wywołała informacja o chorobie pianisty, gdy jego występ stanął po znakiem zapytania. Ostatecznie recital Erica Lu, zaplanowany pierwotnie na 15 października, został przeniesiony na zakończenie przesłuchań III etapu i miał miejsce 16 października o godz. 20:20. Przyniósł muzykowi, uważanemu za jednego z faworytów, kwalifikację do finału.

Piąte miejsce zajął Polak Piotr Alexewicz. Za najlepsze wykonanie mazurka został wyróżniony Jehuda Prokopowicz, a za najlepsze wykonanie ballady Adam Kołduński.

W finale XIX Konkursu Chopinowskiego wystąpiło 11 pianistów i pianistek z siedmiu krajów. Zostali wyłonieni z grona 84 osób. Koncerty finałowe odbywały się od soboty do poniedziałku w Filharmonii Narodowej. Pianiści i pianistki występowali wyłącznie w sesjach wieczornych.

Trzech ostatnich finalistów zaprezentowało się w poniedziałek, 20 października. Kanadyjczyk Kevin Chen rozpoczął swój popis o godzinie 18. Usłyszeć w jego wykonaniu można było poloneza i Koncert e-moll. Następnie reprezentant Gruzji David Khrikuli zagrał Koncert f-moll, a ostania uczestniczka finału konkursu - Japonka Shiori Kuwahara - wykonała Koncert e-moll. Tego wieczoru wszyscy pianiści zasiedli przy fortepianie Steinway & Sons.

Finaliści Konkursu Chopinowskiego Kevin Chen Źródło: Krzysztof Szlezak/NIFC Konkurs Chopinowski. David Khrikuli Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC Shiori Kuwahara Źródło: Krzysztof Szlezak / NIFC

W trwającym od soboty do poniedziałku finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wystąpiło 11 pianistów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Kto reprezentował Polskę?

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim brało udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie były Chiny - 28 pianistów, Polska i Japonia mieli po 13 reprezentantów.

Polskę reprezentowali: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat. W blisko stuletniej historii konkursu tylko raz jury przyznało tytuł ex aequo - w 1949 roku, dwukrotnie zwycięzcy nie wskazano (1990 i 1995). Dlatego mówimy o gronie 17 zwycięzców dotychczasowych 18 edycji. Wśród nich znalazły się między innymi takie sławy jak: Martha Argerich, Halina Czerny-Stefańska, Alexander Uninsky, Garrick Ohlsson, Krystian Zimmerman, Maurizio Pollini czy Rafał Blechacz.