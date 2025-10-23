Nagrody pozaregulaminowe przyznane, pięć dla Piotra Alexewicza

Eric Lu wygrał XIX Konkurs Chopinowski. Materiał Karoliny Bałuc Źródło: TVN24

Poza głównymi nagrodami w Konkursie Chopinowskim, przyznawane są również nagrody pozaregulaminowe, ufundowane przez sponsorów oraz osoby prywatne.

Amerykanin Eric Lu został laureatem nagrody dla zwycięzcy konkursu w wysokości 5 tys. euro ufundowanej przez Prezydenta Miasta Hamamatsu, a także nagrody dla zwycięzcy konkursu w wysokości 10 tys. euro ufundowanej przez Agencję Mast Media.

Pięć nagród dla Piotra Alexewicza

Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz otrzymał pięć nagród: nagrodę dla najwyżej ocenionego Polaka XIX Konkursu Chopinowskiego w wysokości 10 tys. euro ufundowaną przez prezesa Orlen S.A.; nagrodę dla najwyżej ocenionego Polaka w wysokości 10 tys. euro ufundowaną przez Stowarzyszenie Animato; nagrodę dla najwyżej ocenionego Polaka w wysokości 7,5 tys. euro ufundowaną przez Towarzystwo Chopinowskie w Atlancie, a także nagrodę dla najwyżej ocenionego Polaka w wysokości 7 tys. euro ufundowaną przez Kancelarię Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz nagrodę Swiss Classic Maggiore dla najlepszego polskiego pianisty w wysokości 5,8 tys. euro (fundator anonimowy).

Piotr Alexewicz Źródło: PAP/Rafał Guz

Nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego dla najwyżej ocenionego uczestnika reprezentującego Polskę, który nie zakwalifikował się do finału w wysokości 5 tys. euro otrzymał Yehuda Prokopowicz. Z kolei Mateusz Dubiel został zdobywcą nagrody dla najwyżej ocenionego Polaka, który nie zakwalifikował się do II etapu w wysokości 50 tys. zł ufundowaną przez Fundację dr Roguskiej i Stowarzyszenie Smolna.

Gruzin David Khrikuli otrzymał nagrodę dla najwyżej ocenionego pianisty, który nie został laureatem Konkursu w wysokości 6 tys. euro ufundowaną przez Ewę Kamler-Tetyk. Chinka Tianyao Lyu zdobyła nagrodę za najwyżej ocenione wykonanie Koncertu e-moll w wysokości 5 tys. euro ufundowaną przez Zbigniewa Kaszubę.

Natomiast Japonka Miki Yamagata zdobyła nagrodę im. Barbary Hesse-Bukowskiej dla najlepszej pianistki, która nie weszła do finału. Fundatorami nagrody w wysokości 5 tys. euro są Maciej Piotrowski, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, Włodzimierz Pawlik, Shoko Kusuhara, Eri Kitazawa, Sviese Ceplauskaite, Małgorzata Góra, Eri Iwamoto-Bukowian, Urszula Gadzała, Kinga Gadzała-Koper, Mariusz Dropek.

Nagrody wręczono podczas drugiego koncertu laureatów.

Wyniki konkursu

Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek. I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal – Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal – Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Przyznano także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski; Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu – Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty – Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza – Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady – Adam Kałduński z Polski.

Piotr Alexewicz został zwycięzcą plebiscytu na nagrodę publiczności XIX Konkursu Chopinowskiego.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

