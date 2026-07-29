Warszawa po Romie Tower. Jak zmieni się mapa drapaczy chmur?

W stołecznym ratuszu trwają prace nad dokumentem, który może na lata zmienić zasady wznoszenia wysokościowców

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Roma Tower to 170-metrowy wieżowiec, który ma stanąć na parkingu u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. O zmaterializowanie się inwestycji przez wiele lat zabiegał były metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz. Należąca w przeszłości do Kościoła działka znajduje się przy parafii św. Barbary.

W lutym tego roku spółka BBI Development, inwestor wysokościowca Roma Tower, poinformowała, że inwestycja uzyskała komplet pozwoleń na budowę. Na rozstrzygnięcie czekał jeszcze wniosek o wpisanie do rejestru zabytków działki, na której ma stanąć wieżowiec. O taki zapis starała się grupa mieszkańców oraz aktywistów, od lat sprzeciwiających się budowie. Protestujący obawiają się m.in. o to, że budynek zaburzy historyczną tkankę tego rejonu miasta.