Co z mieszkaniami komunalnymi? Rafał Trzaskowski: ja to robię na co dzień Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Powstanie tu 35 lokali komunalnych oraz lokale użytkowe. Odzyskamy dla funkcji publicznych wyjątkową przestrzeń dawnej fabryki "Florange", w której przed wojną produkowane były mydła, kosmetyki, proszki do prania - powiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra, cytowana w komunikacie ratusza. I dodała: - Na ten cel zaplanowaliśmy ponad 32 miliony złotych. Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca. Kamienica jest pod ochroną konserwatorską, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34 Źródło: UM Warszawa

Cztery windy i miejskie ciepło

Modernizacja kamienicy potrwa do grudnia 2027 roku. W tym czasie na powierzchni ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych powstanie 11 mieszkań jednopokojowych, 18 lokali dwupokojowych, sześć lokali trzypokojowych oraz dwa lokale użytkowe, w tym jeden lokal jako budynek od ulicy Równej.

W każdej klatce schodowej zamontowane zostaną windy (łącznie cztery), budynek podłączony zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zamontowany zostanie domofon oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe. Odtworzona będzie zabytkowa elewacja oraz zrewitalizowane podwórze wraz z kapliczką.

Miliony na remonty starych kamienic

Remont kamienicy przy Stalowej 34 to kolejny etap rewitalizacji Pragi. W latach 2018-2024 na Pradze Północ wykonano kompleksową modernizację 13 budynków wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 miliony złotych. Ponadto w latach 2018-2024 wykonano modernizację 15 budynków zamieszkałych.

"W okresie 2018-2024 na terenie dzielnicy Praga-Północ oddano do użytkowania w ramach budownictwa społecznego łącznie 369 lokali mieszkalnych, w tym 72 mieszkania komunalne oraz 297 mieszkań w zasobie TBS. Dzielnica ta jest również liderem w zakresie doposażania budynków w windy. Od 2019 roku udostępniono mieszkańcom 30 nowych wind w 28 budynkach o łącznej wartości 16,5 mln zł. Obecnie w realizacji znajdują się kolejne dwie nieruchomości, a dla następnych 23 adresów rozpoczęto już proces inwestycyjny" - wyliczył urząd dzielnicy.

Wiceprezydentka Warszawy zapowiedziała dalsze inwestycje: modernizację 70 budynków wyłączonych z eksploatacji, w których znajdzie się 1300 lokali mieszkalnych. Koszt przedsięwzięcia przekracza 830 milionów złotych.

- Obecnie w 10 budynkach trwają intensywne prace budowlane, a już na początku listopada zostanie podpisana kolejna umowa z wykonawcą - tym razem na modernizację kamienicy przy ulicy Stalowej 34. Dla 11 budynków miasto uzyskało już pozwolenia na budowę, w 29 trwają prace projektowe, a pozostałe obiekty znajdują się w fazie przygotowań - zapewniła Aldona Machnowska-Góra.

Środki pochodzą m.in. z Funduszu Dopłat BGK - od 2018 roku miasto uzyskało wsparcie w wysokości ponad 63,4 miliona złotych, a kolejne wnioski - na ponad 95,9 miliona złotych - oczekują na rozpatrzenie.

Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34 Źródło: UM Warszawa

Stalowa 34 - historia kamienicy

Zabytkowa kamienica wraz z trzeba oficynami przy ul. Stalowej 34 została wzniesiona ok. 1895 roku.

W jednej z oficyn w okresie międzywojennym mieściła się Fabryka Mydeł, Perfum i Kosmetyków "Florange". Zakład zajmował się produkcją kosmetyków, mydła, proszków do prania i środków czystości. Firma założona przez wspólników Fiszela Bankiera i Majera-Abbe Wassermanna upadła w 1930 roku.

Dwa lata później budynek pofabryczny wydzierżawiło miasto i ulokowało w nim koedukacyjną Szkołę Powszechną nr 44. W czasie wojny na podwórku wzniesiona została kapliczka.

W 1945 roku budynek skomunalizowano. Z oryginalnych elementów wystroju kamienicy zachowały się m.in. żeliwne balkony z balustradami, fasada budynku z detalami, a także klatka schodowa i częściowo stolarka okienna oraz drzwiowa. Kamienica została wpisana do rejestru zabytków w 2009 roku.