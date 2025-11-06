- Powstanie tu 35 lokali komunalnych oraz lokale użytkowe. Odzyskamy dla funkcji publicznych wyjątkową przestrzeń dawnej fabryki "Florange", w której przed wojną produkowane były mydła, kosmetyki, proszki do prania - powiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra, cytowana w komunikacie ratusza. I dodała: - Na ten cel zaplanowaliśmy ponad 32 miliony złotych. Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca. Kamienica jest pod ochroną konserwatorską, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.
Cztery windy i miejskie ciepło
Modernizacja kamienicy potrwa do grudnia 2027 roku. W tym czasie na powierzchni ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych powstanie 11 mieszkań jednopokojowych, 18 lokali dwupokojowych, sześć lokali trzypokojowych oraz dwa lokale użytkowe, w tym jeden lokal jako budynek od ulicy Równej.
W każdej klatce schodowej zamontowane zostaną windy (łącznie cztery), budynek podłączony zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zamontowany zostanie domofon oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe. Odtworzona będzie zabytkowa elewacja oraz zrewitalizowane podwórze wraz z kapliczką.
Miliony na remonty starych kamienic
Remont kamienicy przy Stalowej 34 to kolejny etap rewitalizacji Pragi. W latach 2018-2024 na Pradze Północ wykonano kompleksową modernizację 13 budynków wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 miliony złotych. Ponadto w latach 2018-2024 wykonano modernizację 15 budynków zamieszkałych.
"W okresie 2018-2024 na terenie dzielnicy Praga-Północ oddano do użytkowania w ramach budownictwa społecznego łącznie 369 lokali mieszkalnych, w tym 72 mieszkania komunalne oraz 297 mieszkań w zasobie TBS. Dzielnica ta jest również liderem w zakresie doposażania budynków w windy. Od 2019 roku udostępniono mieszkańcom 30 nowych wind w 28 budynkach o łącznej wartości 16,5 mln zł. Obecnie w realizacji znajdują się kolejne dwie nieruchomości, a dla następnych 23 adresów rozpoczęto już proces inwestycyjny" - wyliczył urząd dzielnicy.
Wiceprezydentka Warszawy zapowiedziała dalsze inwestycje: modernizację 70 budynków wyłączonych z eksploatacji, w których znajdzie się 1300 lokali mieszkalnych. Koszt przedsięwzięcia przekracza 830 milionów złotych.
- Obecnie w 10 budynkach trwają intensywne prace budowlane, a już na początku listopada zostanie podpisana kolejna umowa z wykonawcą - tym razem na modernizację kamienicy przy ulicy Stalowej 34. Dla 11 budynków miasto uzyskało już pozwolenia na budowę, w 29 trwają prace projektowe, a pozostałe obiekty znajdują się w fazie przygotowań - zapewniła Aldona Machnowska-Góra.
Środki pochodzą m.in. z Funduszu Dopłat BGK - od 2018 roku miasto uzyskało wsparcie w wysokości ponad 63,4 miliona złotych, a kolejne wnioski - na ponad 95,9 miliona złotych - oczekują na rozpatrzenie.
Stalowa 34 - historia kamienicy
Zabytkowa kamienica wraz z trzeba oficynami przy ul. Stalowej 34 została wzniesiona ok. 1895 roku.
W jednej z oficyn w okresie międzywojennym mieściła się Fabryka Mydeł, Perfum i Kosmetyków "Florange". Zakład zajmował się produkcją kosmetyków, mydła, proszków do prania i środków czystości. Firma założona przez wspólników Fiszela Bankiera i Majera-Abbe Wassermanna upadła w 1930 roku.
Dwa lata później budynek pofabryczny wydzierżawiło miasto i ulokowało w nim koedukacyjną Szkołę Powszechną nr 44. W czasie wojny na podwórku wzniesiona została kapliczka.
W 1945 roku budynek skomunalizowano. Z oryginalnych elementów wystroju kamienicy zachowały się m.in. żeliwne balkony z balustradami, fasada budynku z detalami, a także klatka schodowa i częściowo stolarka okienna oraz drzwiowa. Kamienica została wpisana do rejestru zabytków w 2009 roku.
