Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie

Moment kradzieży uchwycił monitoring
Policjanci zatrzymali multirecydywistę
Źródło: TVN24
Policjanci zatrzymali podejrzanego o napady na seniorki. Metodę działania widać na nagraniach z monitoringu - 45-latek był bardzo brutalny. Atakował na warszawskiej Pradze.

"Doszło do ataku na starszą kobietę. Napastnik podszedł do seniorki od tyłu, szarpnął za jej torebkę z taką siłą, że kobieta upadła na ziemię. Seniorka broniła się. Mężczyzna ustąpił dopiero wtedy, kiedy zdobył swój łup" - opisała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zaszedł seniorkę od tyłu, wyrwał torebkę

W poniedziałek komenda opublikowała nagranie z kamery monitoringu. Pokazuje napad, do którego doszło 4 grudnia przy ulicy Brechta. Na filmie widać brutalność napastnika - przez kilkanaście sekund szarpie starszą kobietę, przeciąga ją po chodniku, próbując wyrwać torbę. Co w końcu mu się udaje. Truchtem ucieka z miejsca przestępstwa.

Policjanci ustalili, że poszkodowana straciła portfel z gotówką i dokumentami oraz klucze do mieszkania.

Nagranie pozwoliło wytypować podejrzanego - 45-letniego mieszkańca Pragi Północ. Został zatrzymany. "W trakcie czynności w komendzie, 45-latek przyznał się, gdzie wyrzucił skradzione fanty" - dodała nadkom. Onyszko.

Funkcjonariusze odzyskali większość przedmiotów, należących do seniorki, oprócz 400 złotych w gotówce.

Policjanci zatrzymali 45-latka
Policjanci zatrzymali 45-latka
Źródło: KRP Warszawa VI

Przyznał się także do okradzenia 89-latki

Okazało się, że to nie jedyna kradzież, jaką ma na koncie. "Mężczyzna przyznał się również do tego, że dzień wcześniej, w tym samym rejonie - ulicy Darwina - okradł inną mieszkankę dzielnicy. 89-latka straciła torebkę, w której był telefon oraz 300 złotych" - poinformowała Paulina Onyszko.

45-latek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam usłyszał zarzuty rozboju w warunkach multirecydywy i kradzieży zuchwałej w recydywie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratura aresztował tymczasowo mężczyznę.

Podejrzanemu grozi od trzech do 22,5 roku więzienia.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaSeniorzyPolicja
Czytaj także:
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
Targówek
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie na S7
Trzy auta rozbite na S7
Włochy
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz spotka się z prezydentem, a mieszkańcy chcą zablokować drogę
Okolice
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut
Okolice
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Trasa S7
Drogowcy "mobilizują wykonawców". Kolejny odcinek S7 jeszcze w tym roku?
Okolice
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" w alei Armii Ludowej
Śródmieście
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro
Białołęka
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
Okolice
Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego
Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd
Śródmieście
Zderzenie na placu Zawiszy
Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy
Ochota
Zderzenie na Bródnie
Wypadek na Bródnie
Targówek
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
Okolice
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
Wola
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Okolice
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki