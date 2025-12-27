W kilku wybranych dniach (od 12 do 22 grudnia) przeprowadzone zostały kontrole kierowców, którzy świadczą usługi przewozu osób. Działania były prowadzone na terenie Warszawy.
Bez prawa jazdy i poszukiwani
- Za ujawnione naruszenia policjanci nałożyli w sumie 164 mandaty karne na łączną kwotę blisko 20 tysięcy złotych oraz sporządzili 24 wnioski o ukaranie do sądu. W trakcie prowadzonych kontroli wyszło również na jaw, że sześciu kierujących przebywało na terenie Polski nielegalnie. Innych trzech kierowców było poszukiwanych - poinformował podkomisarz Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Wśród skontrolowanych osiem osób nie posiadało uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze zatrzymali też dziewięć praw jazdy i 54 dowody rejestracyjne.
W działaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP, wszystkich komend rejonowych, a także Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. - Działania będą kontynuowane - zapowiedział podkomisarz Wiśniewski.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KSP