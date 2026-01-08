Auto stanęło w płomieniach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze samochodu przy Dworcu Wileńskim. Na zdjęciach i filmach, które otrzymaliśmy, widać płomienie obejmujące całe auto oraz dużo dymu.
Na ulicy Targowej interweniowała straż pożarna. W działaniach udział brały dwa zastępy. - Spalił się samochód osobowy - poinformował mł. kpt. Marek Klimek ze stołecznej straży pożarnej.
Auto doszczętnie spłonęło.
Pożar samochodu, Warszawa
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Andrei Lis/Kontakt24