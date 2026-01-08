Auto stanęło w płomieniach

Pożar samochodu w Warszawie Źródło: Monika/Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze samochodu przy Dworcu Wileńskim. Na zdjęciach i filmach, które otrzymaliśmy, widać płomienie obejmujące całe auto oraz dużo dymu.

Na ulicy Targowej interweniowała straż pożarna. W działaniach udział brały dwa zastępy. - Spalił się samochód osobowy - poinformował mł. kpt. Marek Klimek ze stołecznej straży pożarnej.

Auto doszczętnie spłonęło.

