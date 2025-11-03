40-latek został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VII

Do komendy policji zgłosiła się kobieta, która powiadomiła o tym, co zdarzyło się jej w pracy.

Kolega z restauracji, w której oboje byli zatrudnieni przyrządził jej lemoniadę. "Niedługo po jej wypiciu pokrzywdzona poczuła się źle, zaczęła obserwować pojawiające się bardzo szybko dziwne zmiany w swoim zachowaniu i samopoczuciu. Nie tylko nie była w stanie dalej pracować, ale nie mogła robić kompletnie nic" - opisała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Na pomoc pośpieszyli znajomi. Kobieta wróciła do domu. Konieczna okazała się interwencja lekarska.

"Kolega dosypał do lemoniady, bez zgody i wiedzy pokrzywdzonej, substancję, która wpłynęła na stan psychofizyczny i zdrowie kobiety" - wyjaśniła Węgrzyniak. Jak dodała, substancja ta jest badana przez biegłych.

Został zatrzymany i usłyszał zarzut

Policjanci dotarli do 40-latka i go zatrzymali. "Tłumaczył, że chciał tylko, żeby koleżanka poczuła się radośniej i miała lepszy nastrój" - podała Węgrzyniak.

Na podstawie zabezpieczonych dowodów i zgromadzonych materiałów mężczyzna usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe podejrzany został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

