Praga Północ Akcja w "zagłębiu narkotykowym". 34-latek zatrzymany Oprac. Katarzyna Kędra |

Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym" Źródło: KRP VI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

34-latek właśnie zamykał drzwi klatki schodowej. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna wyrzucił przez szpary w drzwiach woreczek foliowy ze srebrnymi zawiniątkami.

Narkotyki na klatce schodowej

- Wiedząc, że mężczyzna chce zatrzeć ślady swojej przestępczej działalności, operacyjni zatrzymali go. Zabezpieczyli też wyrzucone przez niego zawiniątka z białym i beżowym proszkiem. Następnie przeszukali klatkę schodową i znaleźli kolejne pojemniki z różnymi narkotykami - poinformowała rzeczniczka praskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.

Kryminalni przewieźli zatrzymanego 34-latka do komendy. Wszystkie substancje przekazali do analizy policyjnemu technikowi. Były wśród nich marihuana, amfetamina, heroina i mefedron.

Zarzuty za amfetaminę i heroinę

34-latek usłyszał zarzut posiadania amfetaminy i heroiny, za co grozi mu kara trzech lat pozbawienia wolności. Pozostałe znalezione przy nim substancje będą przedmiotem odrębnego postępowania.

W akcji wzięli udział policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI na Pradze. Nadzór nad czynnościami sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

OGLĄDAJ: TVN24