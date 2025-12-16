Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów

Informację o zaginionym mężczyźnie Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu przekazała na portalu X. "Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 30-latka w powiecie zwoleńskim, który zaginął w nocy, wracając z wędkowania pod wpływem alkoholu" - podała policja.
Znaleźli go rano w lesie
Jak dodała, mężczyznę udało się policjantom znaleźć we wtorek rano w lesie. "Był wyziębiony po nocy spędzonej przy ujemnych temperaturach, ale cały i zdrowy. Trafił pod opiekę rodziny" - podsumowano we wpisie.
O to, ile osób było zaangażowanych w poszukiwania zapytaliśmy rzeczniczkę zwoleńskiej policji aspirant Katarzynę Słyk. - To około 50 osób, policjantów i strażaków - powiedziała tvnwarszawa.pl.
