Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów

Poszukiwania zaginionego wędkarza Źródło: KPP w Zwoleniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o zaginionym mężczyźnie Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu przekazała na portalu X. "Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 30-latka w powiecie zwoleńskim, który zaginął w nocy, wracając z wędkowania pod wpływem alkoholu" - podała policja.

Poszukiwania zaginionego wędkarza Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim Źródło: KPP w Zwoleniu Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim Źródło: KPP w Zwoleniu Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim Źródło: KPP w Zwoleniu

Znaleźli go rano w lesie

Jak dodała, mężczyznę udało się policjantom znaleźć we wtorek rano w lesie. "Był wyziębiony po nocy spędzonej przy ujemnych temperaturach, ale cały i zdrowy. Trafił pod opiekę rodziny" - podsumowano we wpisie.

O to, ile osób było zaangażowanych w poszukiwania zapytaliśmy rzeczniczkę zwoleńskiej policji aspirant Katarzynę Słyk. - To około 50 osób, policjantów i strażaków - powiedziała tvnwarszawa.pl.