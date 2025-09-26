Logo TVN Warszawa
Łowił ryby, wyłowił żółwie błotne. Chciał je dać "w prezencie"

Żółw błotny Emys orbicularis L
Żółwie błotne wracają na Ponidzie. Wypuszczono 25 gadów
Źródło: PAP/Piotr Polak
Łowił ryby, wyłowił także żółwie błotne. Jak zeznał, chciał je dać w prezencie. Mieszkaniec powiatu zwoleńskiego usłyszał zarzut posiadania żółwi błotnych objętych ścisłą ochroną gatunkową. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zwoleńscy policjanci zatrzymali 67-latka, który posiadał żółwie błotne. Gatunek ten już od 90 lat objęty jest w Polsce ścisłą ochroną.

"W trakcie wykonywanych z nim czynności, mężczyzna oświadczył, że żółwie wyłowił wraz z rybami ze stawu. Następnie pojechał na pobliski targ sprzedać ryby i w prezencie klientowi chciał oddać żółwie" - informuje w komunikacie asp. Katarzyna Słyk ze zwoleńskiej policji. "Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania żółwi błotnych objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, co miało wpływ na zachowanie gatunku. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności" - dodaje.

METEO

Jedyny rodzimy gatunek żółwi

Żółw błotny jest jedynym naturalnie występującym żółwiem w Polsce, a jego populacja jest poważnie zagrożona. To gatunek ziemnowodny, zamieszkujący głównie podmokłe tereny, takie jak bagna, starorzecza i zbiorniki wodne o spokojnym nurcie. Charakteryzuje się ciemnym ubarwieniem: czarno-brunatnym pancerzem z drobnymi, żółtawymi plamkami, które u młodych osobników są bardziej wyraźne.

Żółwie błotne są długowieczne, dożywają kilkudziesięciu, prawdopodobnie nawet stu lat w warunkach naturalnych. Zimę spędzają w stanie hibernacji, zakopując się w mule na dnie zbiorników wodnych.

Pod ścisłą ochroną od 1935 roku

Prawdopodobnie jeszcze w połowie XX wieku gatunek ten występował na terenach niżowych w całym kraju, przy czym był liczniejszy na wschodzie - szczególnie na obszarach silnie podmokłych np. na Polesiu.

Żółw błotny

Żółw błotny jest objęty ochroną prawną od 1935 roku i znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN – zagrożony wyginięciem. Działania ochronne, takie jak reintrodukcja, są kluczowe dla jego przetrwania w Polsce.

Żółw błotny Emys orbicularis L
Żółw błotny Emys orbicularis L
Źródło: Shutterstock
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

