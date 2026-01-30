Złamali prawo, czeka ich deportacja

Dwaj obywatele Ukrainy, zostali zatrzymani, gdy pijani kierowali autami. Jeden z nich wcześniej też wchodził w konflikt z prawem.
Obywatel Tadżykistanu zdecydował się z kolei wsiąść za kierownicę, pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Policjanci zatrzymali też obywatela Gruzji, który jest podejrzany m.in. o kradzież dokumentów. Okazało się też, że przebywa na terenie Polski nielegalnie.
Przekazani strażnikom granicznym
"Komendant powiatowy policji w Sochaczewie wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia. Po zakończeniu niezbędnych czynności mężczyźni zostali przekazani w ręce strażników granicznych" - informuje sierż. Joanna Popławska z sochaczewskiej policji.
W 2025 roku Straż Graniczna wydała ponad 9,4 tysiąca decyzji nakazujących cudzoziemcom opuszczenie Polski.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Sochaczew